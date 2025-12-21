Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 20 de diciembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 20 de diciembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $13,900,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 20 de diciembre

Los números ganadores son: 06 11 12 18 20 22 23 24 25 39 41 53 54 58 59 60 72 73 74 76

Números ganadores de Numbers del sábado 20 de diciembre

Combinación mediodía: 00 05 08

Combinación noche: 09 04 00

Números ganadores de Win 4 del sábado 20 de diciembre

Combinación mediodía: 01 01 04 01

Combinación noche: 01 05 00 02

Números ganadores de Take 5 del sábado 20 de diciembre

Combinación mediodía: 01 17 26 31 37

Combinación noche: 13 24 31 33 37

Números ganadores de Cash4Life del sábado 20 de diciembre

Los números ganadores son: 14 24 26 42 45

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas formas de conseguir aumentar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números que vas a jugar.

En segundo lugar, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda contar con un presupuesto y no despegarse. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría llevar a problemas económicos.

Trucos para elegir tu jugada de lotería

Elegir números de lotería puede ser un reto, pero existen algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, siempre que tengas más de 18 años (el lugar de residencia no importa).

Otros resultados de la Lotería