Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separan tras dos años de relación

La cantante Olivia Rodrigo y el actor Louis Partridge rompieron tras dos años de noviazgo. La información sobre la ruptura fue difundida por el medio de comunicación The Sun.

Ambos artistas se separaron hace unas semanas, según informó el mencionado medio y además señaló que los amigos de la pareja estan sorprendidos con la noticia.

“No han sido las semanas más fáciles para ellos y decidieron que es mejor estar separados por ahora”, dijo una fuente al medio.

Según dijo una fuente a The Sun, la ruptura no ha sido fácil para Olivia Rodrigo quien rompió a llorar al hablar del tema durante la fiesta de Navidad de Lilly Allen en Londres.

“Olivia estuvo en la fiesta de Lily y se emocionó al hablar de ello. Sus amigos la han apoyado, pero ha sido muy duro. Es muy triste ahora mismo”, dijo la fuente.

Olivia Rodrigo y Louis Partridge fueron vinculados por primera vez en 2023 cuando fueron vistos juntos en una celebración de Halloween. Pero no formalizaron su relación hasta agosto de 2024 durante su aparición en la alfombra roja en el estreno de su película “Disclaimer” en el Festival de Cine de Venecia.

Al ser dos celebridades, ambos decidieron mantener su relación de manera privada y fuera del ojo público. Partridge habló sobre cómo funciona su relación al mantenerla fuera de los reflectores.

“Creo que [ayuda], sí, no exagerar ni tener que explicarlo ni que alguien lo entienda”, dijo. “Simplemente no tengo ninguna duda de que ambos estamos en una relación por la razón correcta, por ejemplo. Estoy seguro de que es algo en lo que hay que pensar cuando se alcanza cierto nivel de éxito”, dijo el actor en una entrevista para una entrevista con Esquire UK .

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Olivia Rodrigo y Louis Partridge terminaron su relación. Ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

