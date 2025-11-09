Olivia Rodrigo arremete contra ICE por usar su canción en un video que promueve la ‘autodeportación’

Olivia Rodrigo manifestó su molestia después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos utilizara una de sus canciones en un video que promueve la “autodeportación” de inmigrantes indocumentados.

El clip comenzaba con la parte más enérgica de “All-American Bitch”, acompañado de imágenes de agentes de ICE arrestando a personas migrantes. Luego, el video pasaba a una sección más tranquila de la canción mientras mostraba escenas de individuos que supuestamente “decidían” autodeportarse.

El mensaje del video incluía la frase: “¡Váyase de inmediato y autodepórtese usando la aplicación CBP Home! Si no lo hace, enfrentará las consecuencias”.

“No utilicen mis canciones para difundir su propaganda racista y de odio”, aseguró Rodrigo.

La publicación fue retirada poco después, aunque no se sabe si la eliminación fue decisión de la intérprete o del propio DHS. Aun así, los seguidores de la cantante difundieron su comentario en redes sociales para mostrarle su apoyo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional defendió el video, asegurando que el gobierno reconoce la labor de los agentes encargados de mantener la seguridad del país, y sugirió que Olivia Rodrigo debería agradecer su trabajo en lugar de criticarlos.

“Estados Unidos está siempre agradecido con los agentes federales que protegen a nuestra nación. Invitamos a la Sra. Rodrigo a agradecerles su servicio, no a desacreditar su sacrificio”, declaró a Rolling Stone.

Cabe mencionar que la intérprete de “Drivers License” ha criticado abiertamente las políticas migratorias de Trump, en especial de las redadas y deportaciones masivas realizadas en Los Ángeles, ciudad donde creció.

En junio pasado, cuando ICE lanzó operativos de gran escala en el área metropolitana, Rodrigo publicó en Instagram un mensaje condenando la violencia de las deportaciones.

“He vivido toda mi vida en Los Ángeles y me indigna profundamente ver estas deportaciones violentas contra mis vecinos bajo la administración actual. Los Ángeles no sería lo que es sin su comunidad inmigrante. Apoyo a la hermosa y diversa comunidad de esta ciudad y a los inmigrantes en todo el país. Defiendo nuestro derecho a la libre expresión y a la protesta”, afirmó la cantante.

