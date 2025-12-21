Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 21 de diciembre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir por las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de máxima y los 27 grados Fahrenheit (-3ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 18.02 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:17 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:31 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 30 y los 36 grados Fahrenheit (-1 y 2ºC).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.