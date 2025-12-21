Renata Notni aclara video en el que le jala el cabello a Diego Boneta durante show de Bad Bunny

Durante uno de los conciertos que Bad Bunny ofreció en el Estadio GNP de la Ciudad de México surgió una situación que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Lo que pintaba para ser una velada llena de música y complicidad entre Diego Boneta y Renata Notni, terminó transformándose en un clip viral que sorprendió a miles de usuarios y desató una fuerte ola de comentarios, con Renata como principal blanco de señalamientos.

En el quinto show del llamado ‘Conejo Malo’, varios asistentes grabaron con sus teléfonos un momento que aparentaba cierta tensión entre ambos. En los videos difundidos se observa a Renata Notni haciendo gestos intensos, como si reclamara algo visiblemente molesta, mientras que Diego Boneta permanece casi inmóvil, sin reaccionar de forma evidente ante la escena.

El instante que más polémica generó ocurrió cuando Renata aparentemente le jaló el cabello a Diego con fuerza, lo que provocó un movimiento brusco de la cabeza del actor. Bastaron solo unos segundos de grabación para que los internautas comenzaran a cuestionar cómo se encuentra realmente la relación sentimental de la pareja.

Como era de esperarse, las opiniones se dividieron. Mientras algunos sugirieron que, conociendo el historial de la pareja, lo más probable es que se tratara de un juego de complicidad que fue sacado de contexto. Otros, en cambio, consideraron que ese tipo de acciones físicas no deberían justificarse ni verse como algo normal.

Frente a la creciente controversia, Renata Notni decidió pronunciarse directamente a través de su cuenta de TikTok. La actriz fue clara al señalar que su relación con Diego Boneta continúa siendo saludable y que el video difundido no refleja lo que realmente ocurrió durante esa noche, pues fue sacado de contexto.

“Entiendo la preocupación, pero aquí no hubo violencia. El video está cortado y fuera de contexto. Coincido en que la violencia nunca es aceptable. Estábamos jugando“, explicó Notni, con la intención de tranquilizar a sus seguidores y reafirmar que entre ella y Boneta hay cariño y diversión.

Posteriormente, Renata también respondió a un usuario que la criticó directamente por el jalón de cabello hacia el actor.

“No me aprovecho de nada. No hubo agresión. El video está fuera de contexto y cortado. La violencia no va conmigo. (Estábamos jugando)“, afirmó, reiterando su postura y defendiendo la dinámica de su relación.

Mira aquí el momento

