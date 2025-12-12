Diego Boneta, Renata Notni, Feid y Ana de la Reguera presentes en el segundo show de Bad Bunny en CDMX

El segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México se distinguió por los invitados que sorprendieron a la multitud. En el icónico escenario secundario ‘La Casita’, los actores Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera se unieron al artista para un momento de pura fiesta, cantando y bailando, en una muestra espontánea del profundo vínculo del cantante con el talento local.

La sorpresa de mayor impacto, sin embargo, fue reservada para el escenario principal. Un anuncio en pantalla prometió una experiencia única: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche, es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función“. Cumpliendo con ello, el colombiano Feid apareció para interpretar junto a Benito su colaboración “Perro Negro” por primera vez en vivo, un estreno mundial que enloqueció al estadio.

Bad Bunny reafirma que su gira por México es mucho más que una serie de éxitos; es una creación de momentos irrepetibles para sus fans. La combinación de la intimidad festiva con artistas locales y el poder de un estreno global exclusivo consolida cada función como un evento histórico, fortaleciendo su conexión con el público.

El “Debí Tirar Más Fotos World Tour” continúa su exitosa marcha en territorio mexicano, con próxima funciones programadas en el mismo escenario de la capital este viernes 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. Se espera que cada una de estas noches mantenga las sorpresas y energía que ha definido la visita, alimentando la expectativa de qué nueva celebridad o primicia musical podría presentarse.

La capacidad de Bad Bunny para convertir cada concierto en un capítulo único e impredecible es lo que mantiene su fenomenal éxito. Al ofrecer desde encuentros cercanos hasta espectáculos pirotécnicos musicales, satisface todos los registros, asegurando que la experiencia del fanático sea completa y memorable, y que la lealtad hacia su arte siga creciendo.

Esta serie de presentaciones en este mes cierra el año para el artista, demostrando que su música urbana y popular se basa en una constante innovación con el público de cada ciudad que visita.

