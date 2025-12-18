Yeri Mua acusa a Carolina Miranda de agresiones en concierto de Bad Bunny

La influencer y cantante Yeri Mua provocó una fuerte reacción en redes sociales luego de denunciar que fue agredida por otra mujer mientras asistía a uno de los conciertos del Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny, cuando la veracruzana acudió al evento como invitada especial a ‘La Casita’.

A través de sus redes, Yeri Mua relató lo ocurrido y difundió un video que rápidamente se volvió viral. En el clip, afirmó que el ambiente se tornó tenso y desagradable debido a la actitud de otra asistente al concierto, quien más tarde fue identificada como la actriz Carolina Miranda.

La cantante explicó en una historia publicada en su cuenta de Instagram que, mientras disfrutaba del show en ‘La Casita de Bad Bunny’, una mujer comenzó a molestarla de manera constante durante toda la presentación.

“Manas esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey”, expresó.

Asimismo, señaló que estas acciones no fueron accidentales, ya que la mujer insistió en incomodarla durante todo el evento: “O sea, de verdad no sé cuál era su problema, pero desde que me vio se la pasaba empujándome”, añadió.

Además de contar lo sucedido, la creadora de contenido se dirigió directamente a la presunta agresora y manifestó su inconformidad, recalcando que no tenía ningún tipo de relación previa con ella.

“¿Qué necesidad de estarme pegando y empujando durante todo el concierto nomás?”, cuestionó. De acuerdo con Yeri Mua, se trató de una conducta con mala intención, que desde su punto de vista buscaba provocarla o llamar la atención en pleno concierto.

Por otro lado, la influencer también resaltó el respaldo que recibió de algunas personas presentes, entre ellas la actriz Samadhi Zendejas, quien se acercó a ella durante el incómodo momento para brindarle apoyo en medio de la tensión vivida durante el show.

