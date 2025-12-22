Activista inmigrante Jeanette Vizguerra saldrá de la custodia de ICE bajo fianza, según jueza

La activista por los derechos de los inmigrantes Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien estaba marchando contra el gobierno del presidente Donald Trump el día antes de ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) hace nueve meses, se ganó el derecho de pagar una fianza y salir del centro de Aurora, Colorado, a tiempo para las Navidades.

La jueza de inmigración, Brea Burgie, otorgó a Vizguerra una fianza de $5,000 dólares el domingo, luego de escuchar los argumentos el viernes de sus abogados y de un jurista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es posible que la administración republicana tarde hasta el martes o el miércoles en procesar la fianza en efectivo, informaron los partidarios de Vizguerra.

No obstante, la lucha de la activista para evitar la deportación podría seguir por varios años.

La audiencia de inmigración del viernes fue ordenada por la jueza de distrito Nina Y. Wang, quien indicó en un fallo del 17 de diciembre que los agentes federales de inmigración deben demostrar que Vizguerra es un peligro de fuga o un riesgo para la comunidad si quieren seguir manteniéndola en el centro de detención.

Vizguerra, quien fue arrestada en medio de un descanso de su trabajo en Target el 17 de marzo y encadenada por la cintura, atrajo la atención internacional a buscar refugio en una iglesia de Denver en 2017 para evitar ser deportada en el primer mandato de Trump. Vive en el país desde 1997, luego de cruzar la frontera irregularmente, y ha luchado contra los intentos del gobierno de deportarla intermitentemente desde el año 2009.

Asimismo, se convirtió en una activista conocida en todo Estados Unidos y en 2017 fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

A sus 25 años, Vizguerra cruzó la frontera desde México, cerca de El Paso, Texas, con su esposo y su hija, luego de que este fuera amenazado a punta de pistola en su país, relató. Tuvo tres hijos más que nacieron en Estados Unidos y ahora es abuela de tres niños, informó Colorado Sun.

En principio, Vizguerra trabajó como conserje de edificios de oficinas, y se convirtió en integrante y organizadora del sindicato SEIU Local 105, donde ayudó a luchar por mejores sueldos y beneficios para los empleados de limpieza, de acuerdo con el Comité de Servicios de los Amigos Americanos. Además, se unió a Rights for All People y se enfocó en mejorar las relaciones entre los inmigrantes y las fuerzas del orden. Vizguerra y su esposo fundaron una empresa de mudanzas y limpieza.

En 2009, la mujer fue arrestada por un agente del sheriff del condado de Arapahoe, una parada de tránsito que resultó en una condena por “intento de posesión de un instrumento falsificado”, luego que los funcionarios determinaran que tenía un número de Seguro Social falso. El hecho terminó en una orden judicial para expulsarla del país, y luego de apelar, se convirtió en “una de las primeras personas en Colorado en compartir públicamente las circunstancias de su caso de deportación”, dijo el Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC), una organización religiosa sin fines de lucro.

En 2017, luego de la victoria de Trump en las elecciones para su primer gobierno, las autoridades migratorias rechazaron la solicitud de Vizguerra de suspensión de deportación. En vez de presentarse ante el ICE, como se le ordenó, se mudó a la Iglesia de la Primera Sociedad Unitaria en Denver porque los federales de inmigración tenían prohibido hacer detenciones dentro de las iglesias.

Los funcionarios de inmigración calificaron a Vizguerra de “inmigrante ilegal criminal” y dijeron que permanecerá tras las rejas hasta su expulsión de Estados Unidos.

Sigue leyendo: