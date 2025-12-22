Claman justicia por muerte de ecuatoriano víctima de ataque con flecha en Nueva Jersey

“¡Queremos justicia!”, ese fue el mensaje de los familiares de Pablo Criollo, quien murió la tarde del sábado de una herida que recibió tras ser atacado por una flecha mientras caminaba en Kearny, Nueva Jersey.

Desafiando la noche fría la comunidad se reunió en el lugar de la tragedia, Kearny Avenue y Johnston Ave., donde hubo una vigilia y el pedido a las autoridades que la muerte del inmigrante ecuatoriano, de 45 años, a manos de Oscar Feijoo, de 44 años, no quede impune.

Desde varios puntos como Harrison, Kearny y Newark, llegaron para dejar veladoras y elevar una oración por Pablo Criollo. “Nadie está haciendo nada queremos que se haga justicia”, manifestó entre lágrimas Paula, esposa de la víctima, quien llegó de 16 años a Estados Unidos y vivía en Harrison.

“Esto ha sido algo devastador para la comunidad. Estoy muy preocupada por todo lo que está pasando no solo en Kearny si no en todo el país”, expresó Janeth, residente de Kearny. “Todos debemos hacer conciencia de esto se necesita ayuda tanto de terapia como de medicinas hay muchas personas que después del covid han enfermado…hay que orar por Pablo”, agregó.

La tranquila comunidad de Kearny, conocido por su tradición futbolera y después por la serie de Los Sopranos se vio consternada por la trágica muerte de Criollo por parte de Feijoo. “Es un problema mental, el individuo era conocido por la policía de Kearnuy”, expresó el concejal Fred Estevez.

Criollo, originario de Baños, Ecuador, deja una niña de 6 años con su pareja Paula. Sus familiares han abierto una cuenta de GoFundMe para trasladar sus restos a su ciudad natal.

“Mi familia ha perdido su principal fuente de ingresos y no sabe cómo afrontar los próximos días y meses. He creado esta campaña en GoFundMe para solicitar ayuda con gastos como los del funeral, el traslado de los restos de mi padrastro a Ecuador y las necesidades básicas de mi familia. Gracias por todo su apoyo; cualquier ayuda, por pequeña que sea, será bienvenida”, escribió Azul Attanasio en una cuenta de Gofundme que se ha creado para recibir ayuda.

Feijoo, quien tras el ataque se atrincheró en su casa y liego la incendió para entregarse a la policía de Kearny, fue acusado de asesinato en primer grado, incendio provocado agravado en primer grado y delitos relacionados con armas de fuego en segundo y cuarto grado. Se esperan cargos adicionales, según informó el fiscal.