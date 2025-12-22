Jessica Cediel lamenta la muerte de su padre con emotivo mensaje

Tras una semana de ausencia en sus plataformas digitales, Jessica Cediel volvió a aparecer en redes sociales para informar a sus seguidores que, de manera lamentable, su padre, Alfonso Cediel, falleció el sábado 20 de diciembre.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video donde muestra algunos de los mejores momentos que pasó al lado de su papá. La publicación estuvo acompañada de un largo y conmovedor mensaje, en el que expresó el profundo dolor que le deja su partida y aseguró que honrará su memoria aplicando cada una de las enseñanzas que le dejó.

“Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. Gracias papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada“, aseguró.

“Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante. Ahora a quién voy a agarrar a besos, a quién voy a cambiarle el pañal, a quién voy a consentir, con quién me voy a reír de la gente. Y aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte“, agregó.

La presentadora también aprovechó para darle gracias a su madre por siempre inculcarle amor y entrega hacia su padre, y reconoció a sus hermanas por haber permanecido juntas durante esta prueba.

“Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre. Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba. Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo. Gracias a todos por aquí porque siempre le manifestaron su amor“.

Por último, Jessica Cediel le deseo un buen viaje a su padre.

“Buen viaje Cediel, ya estás en un mejor lugar al otro lado del arcoíris. El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI”.

Aunque la colombiana no reveló las razones específicas de la muerte de su padre, se sabe que años atrás había sido diagnosticado con Parkinson, enfermedad que le ocasionó un fuerte deterioro neurológico. Esta situación llevó a Jessica a entregarse por completo a su cuidado.

