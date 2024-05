Jessica Cediel se sometió a cinco operaciones tras procedimiento estético que casi la hace fallecer

Jessica Cediel tuvo que someterse a múltiples cirugías para poder remover los biopolímeros de su cuerpo, lo cual le causó un gran sufrimiento físico y emocional. Durante la entrevista en Desiguales compartió su experiencia para alertar a otras personas sobre los peligros de someterse a procedimientos estéticos sin la debida investigación y precaución.

“La actriz y modelo colombiana platicó con las conductoras de Desiguales y se sinceró de cómo, a través de un engaño, terminó con peligrosos biopolímeros en su cuerpo. Jessica Cediel recordó los momentos más difíciles de su proceso de recuperación y cómo su caso ha ayudado a que se conozca el peligro de la mala praxis. #DesigualesTV”, fue el mensaje que acompañó el video subido al canal de YouTube.

“Me dice: ‘es plástico, lo tienes completamente pegado a los músculos, a los huesos, a los nervios, a todos los tejidos'”, comenzó diciendo en Univision.

Además, la cantidad de operaciones a las que ha decidido someterse: “Llevo cinco cirugías y confiando en Dios la última fue en el 2022. Me han amputado de la zona lumbar músculo y tejido, de los glúteos también para tratar de limpiar todo”.

“Gracias Dios por tu misericordia, gracias a mi familia y gracias a todos los ángeles que se han cruzado en mi camino a lo largo de este proceso tan doloroso. Los biopolímeros son un veneno que atenta contra nuestra vida y nuestra salud. OJALÁ NINGUNA OTRA MUJER EN EL MUNDO SEA VÍCTIMA DE ESTA SITUACIÓN”, dijo en un comunicación en Instagram en agosto de 2022.

Internautas reaccionan al tratamiento de Jessica Cediel

“Todas lo hacen por vanidad y cuando algo sale mal hay si dan consejos a las demás que no se lo hagan y que fue un error”, “Lleva 20 años con la historia de los polímeros”, “No son biopolímeros, son solo polímeros”, “Ella no ha sido la primera que ha pasado por esto. ¿Por qué no tomó como ejemplo a las anteriores?”, “Nadie la obligó y si destruyó la vida de un excelente profesional”, “Ella es preciosa. No necesita absolutamente nada. Lástima qué se dejan sugestionar y llevarse por los estereotipos falsos de la industria del entretenimiento. Me alegra qué siga adelante”, fueron algunas de las opiniones registradas.

