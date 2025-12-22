MetroCard se despide y OMNY avanza: desde el 26 de diciembre el cambio sólo se hará en algunas estaciones

El adiós definitivo de la MetroCard marca uno de los cambios más importantes en la historia reciente del transporte público de Nueva York. Tras más de 30 años de uso, el icónico pase magnético comenzó su retirada progresiva para dar paso al sistema OMNY, una plataforma de pago sin contacto que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) busca consolidar antes de 2026.

Esta semana sigue la transición y asistencia para el cambio de MetroCard a OMNY en unidades móviles MTA, pero luego del 26 de diciembre sólo podrá realizarse en estaciones específicas del subterráneo.

El ajuste busca centralizar la atención al cliente y ofrecer acompañamiento directo a los pasajeros que aún dependen de la MetroCard, especialmente adultos mayores, personas con barreras digitales y usuarios inscritos en programas de tarifa reducida.

Un cambio que transforma la forma de viajar

La MetroCard fue introducida en 1993, reemplazando los antiguos tokens metálicos y convirtiéndose en un símbolo de la vida cotidiana neoyorquina. Durante décadas permitió viajes ilimitados, descuentos y una forma sencilla de acceso al metro y los autobuses.

OMNY, cuyo nombre significa One Metro New York, representa un salto tecnológico: elimina el deslizamiento de tarjetas y lo sustituye por el “tap”, permitiendo pagar con tarjetas sin contacto, teléfonos móviles o billeteras digitales como Apple Pay y Google Wallet. El sistema ya funciona en toda la red, pero la transición no ha sido igual de sencilla para todos.

Desde el 26 de diciembre, sólo en estaciones

La MTA confirmó que desde el 26 de diciembre, el cambio de MetroCard a OMNY, la orientación personalizada y los trámites relacionados sólo se realizarán en estaciones que cuentan con Customer Service Centers. Estos centros están atendidos las 24 horas, los 7 días de la semana, por agentes del sistema de transporte capacitados para asistir a los pasajeros.

Los agentes pueden ayudar con el uso de lectores OMNY, máquinas expendedoras, orientación dentro de estaciones, información durante interrupciones del servicio y reportes sobre elevadores o torniquetes. Además, quienes califican para Reduced-Fare o Fair Fares NYC pueden iniciar o gestionar su solicitud directamente en estos puntos.

Dónde encontrar los Customer Service Centers

Los Customer Service Centers ya operan en estaciones clave de los 5 condados. En El Bronx se encuentran en 161 St–Yankee Stadium, Fordham Rd y Parkchester, entre otras. Brooklyn cuenta con centros en Atlantic Av–Barclays Center, Coney Island–Stillwell Av, Myrtle–Wyckoff Avs y Jay St–MetroTech.

En Manhattan, destacan estaciones como Times Sq–42 St, Grand Central–42 St, Fulton St, 34 St–Penn Station y 125 St. En Queens, los centros funcionan en Flushing–Main St, Jackson Hts–Roosevelt Av y Sutphin Blvd–Archer Av–JFK Airport. Staten Island ofrece atención presencial en la estación St. George del Staten Island Railway, con horario de lunes a viernes.

Además, la MTA mantiene un centro de atención en 3 Stone Street, en Lower Manhattan, y anunció que más estaciones se sumarán en próximos días, ampliando la red de apoyo para la transición.

Adultos mayores y barreras digitales

Aunque la mayoría de los pasajeros ya utiliza pagos sin contacto, alrededor del 7% de los usuarios sigue usando MetroCard. Para muchos adultos mayores, el cambio a OMNY ha generado confusión: no saber si el pago fue aceptado, intentar deslizar la tarjeta en lugar de acercarla o no poder verificar el saldo fácilmente.

A diferencia de la MetroCard, OMNY no muestra el balance en el lector. Si bien el saldo puede consultarse en línea, esto requiere crear una cuenta con correo electrónico, algo que no todos los usuarios dominan. Por eso, los centros de atención en estaciones se han convertido en un recurso clave para acompañar la transición.

Qué pasará con el saldo de la MetroCard

La MTA recomienda agotar el saldo antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, quienes conserven dinero en su MetroCard podrán solicitar un reembolso o transferir los fondos a una tarjeta OMNY durante un plazo de hasta 2 años tras el vencimiento, en estaciones específicas del subterráneo.

Desde el 1 de enero de 2026, ya no será posible comprar ni recargar MetroCards, aunque las tarjetas existentes podrán seguir usándose por un período adicional que aún no tiene fecha final definida.

Un sistema más moderno, pero con desafíos

La transición a OMNY coincide con otros cambios relevantes, como el aumento de tarifas previsto para enero de 2026, cuando el pasaje base subirá de $2.90 a $3 dólares. Mientras Nueva York avanza hacia un transporte más moderno y digital, la clave será garantizar que la innovación no deje a nadie atrás.

En ese contexto, el mensaje de la MTA es claro: desde el 26 de diciembre, quienes necesiten ayuda para el cambio a OMNY deben acudir directamente a las estaciones con Customer Service Centers, donde el apoyo humano sigue siendo esencial en una ciudad que avanza hacia el futuro sin contacto.

Sigue leyendo:

* ¿Cómo se prepara el Metro de Nueva York ante la llegada del invierno?

* La MTA culpa a un ladrón de cobre en serie de cientos de retrasos en el metro de Nueva York

* Aumento en las tarifas del Metro de Nueva York: todo lo que debes saber sobre los nuevos precios en 2026