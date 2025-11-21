La MTA culpa a un ladrón de cobre en serie de cientos de retrasos en el metro de Nueva York

Una reciente serie de interrupciones masivas en el metro de Nueva York tuvo un origen tan inesperado como preocupante: un ladrón de cobre que, según autoridades del Metropolitan Transportation Authority (MTA, por sus siglas en inglés) y la policía de la ciudad, habría arrancado cables esenciales en túneles de El Bronx.

De acuerdo a la información publicada por Gothamist, el responsable, identificado por la NYPD como Efraín Velez, de 55 años, fue detenido a mediados de octubre, pero no antes de causar un impacto considerable en la operación diaria del sistema de transporte más transitado del país.

Los funcionarios del MTA explicaron que el sabotaje ocurrió en 3 días distintos del mes pasado, cuando Velez, supuestamente, ingresó de manera ilegal al túnel cerca de la estación 149th Street–Grand Concourse y arrancó cableado de cobre.

Este material, valioso en el mercado de reciclaje, es frecuentemente robado por su valor en efectivo. En este caso, sin embargo, el robo alteró directamente los sistemas de señalización: los semáforos pasaron de verde a rojo de manera súbita, obligando a detener toda circulación de trenes en el área afectada.

Más de 700 trenes en caos

Las consecuencias del robo fueron inmediatas. De acuerdo con el MTA, 755 trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enfrentaron retrasos significativos debido a los cortes de señal. La afectación golpeó directamente los indicadores de puntualidad del mes de octubre y evidenció la fragilidad del sistema ante actos de vandalismo tan específicos.

“El principal factor que llevó a la caída en la puntualidad en octubre fueron una serie de incidentes de vandalismo atípicos, incluidos 3 cometidos por el mismo individuo”, afirmó Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit, durante una reunión de la junta del MTA el miércoles pasado.

Más de 700 trenes se vieron afectados durante el mes de octubre por distintos actos de vandalismo en estaciones del metro en El Bronx. (Foto: Mary Altaffer/AP)

Un año complicado para el MTA

Los retrasos atribuibles al robo se sumaron a un panorama ya complejo para la agencia. El MTA reportó 77 “incidentes mayores” en octubre, definidos como eventos que retrasan a por lo menos 50 trenes. Se trata del octubre con más incidentes de ese tipo desde 2016.

El verano también trajo una ola de fallas que dejaron varados a miles de usuarios debido a problemas de infraestructura, subrayando la necesidad de inversiones profundas en modernización, mantenimiento y seguridad.

Aun así, Crichlow insistió en que, en términos generales, el sistema ha mostrado una mejoría respecto a los años posteriores a la pandemia. Según datos de la agencia, el 85% de los trenes llegó a tiempo en días laborales, un porcentaje que no se observaba desde hace varios años.

Un ladrón serial, según la policía

La detención de Velez el pasado 14 de octubre puso fin a lo que las autoridades describen como una serie de robos con un patrón claro. Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) señaló que el hombre enfrenta cargos por daños criminales y allanamiento, luego de que presuntamente cruzó un portón con candado y señalización clara de “No pasar” para acceder al túnel.

Sin embargo, las autoridades explicaron que este no habría sido un episodio aislado. La policía lo relaciona con otras detenciones ocurridas durante el año: un arresto en enero por el robo a un fabricante de metal en El Bronx, y otro en febrero por el hurto de cables de cobre a un negocio distinto. Además, en octubre habría sido descubierto también en las vías del tren 6, cerca de Union Square.

Los funcionarios destacan que la venta de cobre robado sigue siendo un problema recurrente en la ciudad. Los depósitos de chatarra ofrecen efectivo inmediato por material reciclado, lo que alimenta un mercado ilícito que en el caso del metro puede derivar en consecuencias peligrosas y costosas.

Un viejo problema para el MTA

La vulnerabilidad del sistema de transporte ante actos de sabotaje no es nueva. La MTA lleva más de una década enfrentando incidentes vinculados al robo de metal. Uno de los casos más extremos fue el del “serial metal thief” Prince Hayes, a quien la policía ha detenido múltiples veces por robar el cableado del sistema en diferentes puntos.

La agencia también recuerda un incidente ocurrido en 2020, cuando un hombre fue arrestado por ingresar a las vías cerca de la estación de la Calle 14, en la línea A, y colocar placas metálicas en las vías. El tren que circulaba en ese momento descarriló y chocó contra columnas de soporte dentro del túnel. Milagrosamente, el evento no dejó víctimas mortales, pero causó daños severos y reavivó el debate sobre la seguridad del sistema.

Los incidentes recientes vuelven a colocar la seguridad subterránea en el centro del debate. Si bien el sistema funciona con niveles de eficiencia superiores a los de los años post-pandemia, la MTA enfrenta desafíos continuos: desde infraestructura envejecida hasta la necesidad de proteger sus túneles de actos de vandalismo extremadamente específicos pero altamente disruptivos.

Por ahora, el arresto de Velez brinda un respiro a los operadores del metro, pero también deja claro que la protección del sistema de señalización, el corazón operativo del metro, sigue siendo una tarea pendiente e indispensable para evitar que un solo individuo pueda paralizar a millones de usuarios.

