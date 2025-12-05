MetroCard dice adiós: dónde y cuándo transferir el saldo al sistema OMNY
De hoy al viernes 26 se puede transferir el saldo de MetroCard a OMNY antes de su retiro definitivo el día 31 de diciembre
La cuenta regresiva para despedirse de la MetroCard ya inició. Diciembre marca el último mes en el que estas tarjetas estarán disponibles para compra o recarga antes de que OMNY tome oficialmente el control del sistema de transporte de Nueva York.
Para facilitar la transición, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) está desplegando sus vehículos móviles de servicio en toda la ciudad y zonas cercanas, donde los usuarios pueden transferir su saldo y resolver dudas sobre el nuevo sistema.
Aunque la mayoría de los neoyorquinos ya adoptó el método de pago sin contacto, todavía 7% de pasajeros sigue usando MetroCard. Para ellos los próximos días serán clave: a partir del 1 de enero de 2026 ya no se podrán comprar ni recargar MetroCards, aunque podrán usarse por un tiempo adicional que aún no tiene fecha exacta de finalización.
La MTA confirmó que las transferencias de saldo solo pueden hacerse en persona, ya sea en los Customer Service Centers o en las Mobile Sales Vans. No es posible mover el saldo de manera digital desde casa o en las máquinas expendedoras de OMNY. Además, los saldos serán elegibles para transferencia o reembolso hasta 2 años después de la fecha de vencimiento impresa en cada tarjeta.
Los usuarios de tarifa reducida también deberán migrar a OMNY. La agencia ya está enviando tarjetas nuevas por correo y pronto ofrecerá el proceso de solicitud completamente en línea. El sistema OMNY mantiene el beneficio de “fare capping”, con un tope semanal automático de $34 dólares para tarifa regular y $17 la reducida.
A continuación, el calendario oficial, día por día, así como los horarios (todos ET), según Pix11, para que puedas localizar el punto más cercano y realizar tu transferencia:
Viernes 5 de diciembre
Manhattan:
Upper West Side — 96 St y Broadway, 10 a.m. a 12 p.m.
Upper West Side — 86 St y Broadway, 1 a 3 p.m.
Queens:
Forest Hills — 71 Ave-Continental Ave y Queens Blvd, 10 a.m. a 12 p.m.
Rego Park — Marshalls Mall (Queens Blvd y 63 Rd), 1 a 3 p.m.
Flushing — Main St y Roosevelt Ave, 8 a.m. a 3 p.m.
Sábado 6 de diciembre
New Rochelle:
Huguenot St y Lawton Ave (frente a la biblioteca), 10 a.m. a 12 p.m.
Mount Vernon:
August Petrillo Plaza (frente a Food Town), 1 a 3 p.m.
Lunes 8 de diciembre
Queens:
Astoria — 31 St entre Ditmars Blvd y 23 Ave, 10 a.m. a 2:30 p.m.
Bay Terrace Mall — 10 a.m. a 12 p.m.
Fresh Meadows Mall — 1 a 2:30 p.m.
Martes 9 de diciembre
Manhattan:
Lenox Hill — 68 St y Lexington Ave, 1 a 3 p.m.
Yorkville — 86 St y Lexington Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Queens:
Sunnyside — 41-02 Queens Blvd, 10 a.m. a 12 p.m.
Maspeth — Grand Ave y 69 St, 1 a 3 p.m.
Staten Island:
New Springville — Yukon Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Castleton Corners — Victory Blvd, 1 a 3 p.m.
Miércoles 10 de diciembre
Manhattan:
Harlem — NY State Office Building (125 St y 7th Ave), 10 a.m. a 12 p.m.
Harlem — 135 St y Malcolm X Blvd, 1 a 3 p.m.
Queens:
Windsor Park — 73 Ave y Bell Blvd, 10 a.m. a 12 p.m.
Union Turnpike (calles 256–260), 1 a 3 p.m.
El Bronx:
Metropolitan Ave y Yankee Mall (frente a Macy’s), 10 a.m. a 12 p.m.
Jueves 11 de diciembre
Manhattan:
Murray Hill — 23 St (First–Second Ave), 10 a.m. a 12 p.m.
Hamilton Heights — 147 St y Adam Clayton Powell Jr. Blvd, 10 a.m. a 12 p.m.
Chelsea — 23 St y 9th Ave, 1 a 3 p.m.
Washington Heights — 155 St y Amsterdam Ave, 1 a 3 p.m.
Viernes 12 de diciembre
Brooklyn:
Bensonhurst — 86 St y Bay Pkwy, 10 a.m. a 12 p.m.
Bay Ridge — 86 St y 4th Ave, 1 a 3 p.m.
El Bronx:
Knolls Crescent Mall, 10 a.m. a 12 p.m.
Fordham Plaza, 8 a.m. a 2 p.m.
East Bronx — 3602 E Tremont Ave, 1 a 3 p.m.
Sábado 13 de diciembre
White Plains:
Trans-Center — Water St y North Lexington Ave, 9 a.m. a 2 p.m.
Lunes 15 de diciembre
Manhattan:
Grand St y Pitt St, 10 a.m. a 12 p.m.
East Village — 14 St y First Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
East Village — 14 St entre Ave A y B, 1 a 3 p.m.
New Rochelle:
Huguenot & Lawton Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Mount Vernon:
Food Town/Mt Vernon East, 1 a 3 p.m.
Staten Island:
New Dorp — Hylan Blvd y Tysens Ln, 10 a.m. a 12 p.m.
New Dorp — Hylan Plaza, 1 a 3 p.m.
Martes 16 de diciembre
Manhattan:
57 St y First Ave, 1 a 3 p.m.
Lenox Hill — 68 St y First Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Queens:
Rochdale Village Senior Center, 10 a.m. a 12 p.m.
Brooklyn:
Starrett City — Pennsylvania Ave y Twin Pines Dr, 9:30 a 11:30 a.m.
Kings Plaza Mall, 2 a 4 p.m.
5827 Flatlands Ave, 12:30 a 1:30 p.m.
Peekskill:
Biblioteca — 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
Tarrytown:
Wildey St y Cortlandt St, 1:30 a 3 p.m.
Miércoles 17 de diciembre
Manhattan:
Upper East Side — 79 St y York Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Lenox Hill — 72 St y York Ave, 1 a 3 p.m.
El Bronx:
Skyview Mall (Riverdale Ave), 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
Kingsbridge — 231 St y Broadway, 1 a 3 p.m.
Yonkers:
Ayuntamiento — 36–40 South Broadway, 10 a.m. a 12 p.m.
White Plains:
Trans-Center, 1 a 2:30 p.m.
Jueves 18 de diciembre
Queens:
Jamaica — Allen Community Senior Center, 10 a.m. a 12 p.m.
Locust Manor — Robert Couche Senior Center, 1 a 3 p.m.
El Bronx:
Bartow Mall, 10:30 a.m. a 3 p.m.
Yonkers:
Ayuntamiento, 10 a.m. a 12 p.m.
White Plains:
Trans-Center, 1 a 2:30 p.m.
Viernes 19 de diciembre
Manhattan:
Upper West Side — 96 St y Broadway, 10 a.m. a 12 p.m.
Upper West Side — 86 St y Broadway, 1 a 3 p.m.
Queens:
Flushing — Main St y Roosevelt Ave, 8 a.m. a 3 p.m.
Yonkers:
Biblioteca Will — 1500 Central Park Ave, 9 a.m. a 2 p.m.
Lunes 22 de diciembre
Queens:
Astoria — 31 St, 10 a.m. a 2:30 p.m.
Bay Terrace Mall — 10 a.m. a 12 p.m.
Fresh Meadows Mall — 1 a 2:30 p.m.
Martes 23 de diciembre
Manhattan:
Yorkville — 86 St y Lexington Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Lenox Hill — 68 St y Lexington Ave, 1 a 3 p.m.
Queens:
Sunnyside — 41-02 Queens Blvd, 10 a.m. a 12 p.m.
Maspeth — Grand Ave y 69 St, 1 a 3 p.m.
Staten Island:
New Springville — Yukon Ave, 10 a.m. a 12 p.m.
Castleton Corners — Victory Blvd, 1 a 3 p.m.
Miércoles 24 de diciembre
Manhattan:
Harlem — NYS Office Building (125 St), 10 a.m. a 12 p.m.
Harlem — 135 St y Malcolm X Blvd, 1 a 3 p.m.
Queens:
Windsor Park — 73 Ave y Bell Blvd, 10 a.m. a 12 p.m.
Union Turnpike — 1 a 3 p.m.
Viernes 26 de diciembre
Brooklyn:
Bensonhurst — 86 St y Bay Pkwy, 10 a.m. a 12 p.m.
Bay Ridge — 86 St y 4th Ave, 1 a 3 p.m.
El Bronx:
Knolls Crescent Mall, 10 a.m. a 12 p.m.
Fordham Plaza, 8 a.m. a 2 p.m.
OMNY como herramienta para reducir la evasión de tarifas
El CEO de la MTA, Janno Lieber, resaltó otro beneficio importante del nuevo sistema: el potencial para combatir la evasión en autobuses y estaciones. “Cuando la transición a OMNY esté completa, podremos contar con agentes de control que suban al autobús y pidan a cualquiera que muestre su teléfono, su tarjeta OMNY o cualquier comprobante de pago”, señaló Lieber.
Las autoridades creen que la verificación rápida mediante tecnología sin contacto hará más eficiente el combate a la evasión, un problema que le cuesta a la ciudad millones cada año.
Persisten fallas, especialmente entre estudiantes y usuarios de tarifa reducida
Aunque OMNY ya es dominante, no todo es perfecto. La MTA reconoce que todavía hay problemas por resolver, sobre todo con las OMNY cards físicas, utilizadas por alrededor del 20% de los usuarios, incluidos estudiantes y personas con tarifa reducida.
Un caso reciente lo vivió una pareja que reportó que su tarjeta mostraba saldo, pero no funcionaba en los torniquetes. “Muchos fallos, pero buena gente”, comentaron con alivio tras recibir ayuda del personal. “No es un problema de las personas, no es falta de habilidad; es algo en la tecnología”.
Otros usuarios han expresado frustración. “Tienen que arreglar la tarjeta OMNY. No está funcionando correctamente, y la gente está perdiendo dinero”, dijo la pasajera Linda Rivas.
La MTA respondió que la tecnología está en constante actualización y que trabaja para que, próximamente, los usuarios puedan ver su saldo y su historial directamente al hacer “tap” en el torniquete.
