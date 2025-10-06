Aumento en las tarifas del Metro de Nueva York: todo lo que debes saber sobre los nuevos precios en 2026

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) aprobó un incremento en las tarifas del sistema de transporte público que entrará en vigor en enero de 2026. Este ajuste coincidirá con la implementación completa del nuevo sistema de pago sin contacto OMNY, que reemplazará definitivamente a la tradicional MetroCard.

El aumento de tarifas comenzará en los primeros días del próximo año, fecha estratégicamente seleccionada para coincidir con el lanzamiento del sistema completo de pago con tarjeta en el metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York.

La votación que aprobó este incremento se realizó el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades del sistema de transporte decidieron aumentar 10 centavos la tarifa base del Metro, los autobuses locales y el servicio Access-A-Ride.

Nuevas tarifas del Metro y autobuses en Nueva York

El precio del pasaje del Metro pasará de $2.90 dólares a $3. Este ajuste también aplicará para los autobuses locales de la red de transporte metropolitano.

Para las personas mayores de 65 años y aquellas con una discapacidad calificada, la tarifa reducida será de $1.50, manteniendo el compromiso de la MTA con los grupos vulnerables de la población.

La MTA indicó que los aumentos en el precio del transporte se hacen por temas de inflación y el costo de operaciones. (Foto: Mark Lennihan/AP)

Los autobuses expresos también experimentarán un aumento en su tarifa básica, pasando de $7 a $7.25, mientras que la tarifa reducida para este servicio será de $3.60.

El billete sencillo, que muchos turistas y usuarios ocasionales utilizan, incrementará su precio de $3.25 a $3.50. Adicionalmente, cuando la MetroCard deje de ser aceptada a finales de 2026, la nueva tarjeta OMNY tendrá un costo de $2.

Incrementos en trenes LIRR y Metro-North

Los sistemas ferroviarios de Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North también verán ajustes en sus tarifas. Los boletos mensuales y semanales tendrán un aumento del 4.5%, mientras que los demás billetes incrementarán hasta un 8%.

Durante las horas pico, los boletos para estos servicios costarán hasta $7.25, y en las horas de menos tráfico alcanzarán un precio de $5.25. Los pasajeros que compren sus boletos a bordo deberán pagar un cargo adicional de $2.

Justificación de los aumentos, según la MTA

La MTA aclaró que los incrementos en las tarifas suelen realizarse cada 2 años, son mínimos y se presentan en intervalos regulares como respuesta a la inflación y al aumento en los costos operativos del sistema de transporte público más grande de Estados Unidos.

Es importante destacar que las tarifas reducidas siempre estarán disponibles para quienes califiquen al programa, y estas representan la mitad del precio de un boleto normal. La autoridad de transporte enfatizó que no habrá cambios en las políticas de descuento para personas mayores, personas con discapacidades, estudiantes y la Tarifa Cero de Paratransit.

