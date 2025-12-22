Trump advierte a Maduro: “Sería inteligente si deja el poder”

El presidente Donald Trump lanzó este lunes una advertencia directa al régimen de Nicolás Maduro y afirmó que el líder venezolano sería “inteligente” si deja el poder, al tiempo que amenazó con consecuencias si “se hace el duro”.

Las declaraciones las hizo durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en medio del aumento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela.

Preguntado sobre si la estrategia de Washington apunta a provocar la salida de Maduro, Trump respondió que “probablemente sí”, aunque dijo que el desenlace depende del propio líder venezolano.

“Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera”, afirmó.

El presidente estadounidense reforzó el mensaje al ser consultado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la advertencia de una posible acción militar dentro del territorio venezolano.

“Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, dijo, sin detallar a qué tipo de represalia se refería.

Trump volvió a acusar, sin presentar pruebas, al régimen venezolano de enviar drogas y criminales a Estados Unidos desde cárceles del país.

Se quedarán con el petróleo

En la misma comparecencia, Trump confirmó que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

“Nos lo quedaremos. Puede que lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también”, aseguró.

El mandatario también dijo que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no ofreció detalles.

Hasta ahora, Washington sostiene que su estrategia busca frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de empresas estadounidenses, sin reconocer abiertamente un plan para deponer a Maduro.

Desde Caracas, el régimen de Maduro ha acusado a Estados Unidos de “piratería” por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones ante organismos internacionales.

También advirtió a Petro

El presidente Trump también aprovechó su intervención para lanzar una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó de “alborotador”.

“Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado”, dijo el mandatario.

El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EE.UU.

“Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido”, afirmó Trump.

