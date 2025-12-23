Aaron Judge proyecta otra temporada con más de 40 cuadrangulares

A medida que se acerca el inicio de una nueva campaña, el madero de Aaron Judge parece ignorar cualquier indicio de declive natural.

De cara a la temporada 2026, los modelos predictivos más respetados del béisbol han emitido sus veredictos, situando al jardinero neoyorquino en la ruta hacia otra campaña histórica de poder.

Las cifras publicadas recientemente por portales especializados como Fan Graphs o Baseball Reference sugieren que el “Juez” superará nuevamente con holgura la barrera de los 40 vuelacercas, estableciendo un promedio esperado de 45 batazos de vuelta completa.

Estas proyecciones, fundamentadas en el sistema ZiPS de Dan Szymborski presente en FanGraphs, toman en cuenta la asombrosa consistencia del rendimiento de Judge y su capacidad única para generar contacto de alta velocidad de salida de manera sostenida.

El hecho de que se le pronostiquen 45 cuadrangulares a sus 34 años resalta la excepcional forma física y técnica que el jugador ha mantenido desde su debut, colocándolo por encima de la media de cualquier otro bateador de su generación en términos de longevidad y potencia.

La estabilidad ofensiva de Judge es la piedra angular sobre la cual los Yankees planean su estrategia competitiva para el 2026.

Además de los cuadrangulares, las plataformas especializadas prevén que el capitán mantenga un porcentaje de embasado (OBP) y un slugging muy superiores al promedio de la liga, lo que garantiza que seguirá siendo el motor principal que impulse la producción de carreras en el Bronx.

Para la organización y sus aficionados, estas estimaciones no son solo números en una pantalla, sino la confirmación matemática de que su principal estrella sigue operando en un nivel de Jugador Más Valioso (MVP).

El análisis también destaca que, de cumplirse este pronóstico, Judge continuaría escalando posiciones a un ritmo frenético en la lista de los máximos jonroneros históricos de la franquicia.

Con cada temporada de más de 40 jonrones, el patrullero derecho consolida un legado que ya lo sitúa entre los nombres más legendarios que han vestido el uniforme a rayas, manteniendo viva la esperanza de la fanaticada de ver un nuevo campeonato mundial impulsado por su poder.