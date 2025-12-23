Al menos un muerto deja ataque en el Pacífico Oriental contra presunto barco narcotraficante

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció el pasado lunes por la noche la realización de una operación militar en el Pacífico Oriental que resultó en la destrucción de un buque y la muerte de un tripulante, una acción ejecutada bajo la dirección directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La intervención estuvo a cargo de una unidad especializada que empleó fuerza letal para neutralizar el objetivo en aguas internacionales, señaló el SOUTHCOM en un comunicado. El organismo identificó la estructura del navío como una embarcación de bajo perfil, utilizada habitualmente para evadir radares.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque de bajo perfil operado por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, apuntó- el comunicado.

Inteligencia y objetivos confirmados

El informe oficial sostiene que el seguimiento previo mediante labores de inteligencia permitió vincular la embarcación con actividades ilícitas en la región. Según las autoridades estadounidenses, el barco navegaba por sectores geográficos identificados como corredores de transporte de sustancias prohibidas.

“Inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, apuntó el SOUTHCOM. “Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción”.

Esta reciente acción se suma a una serie de ataques iniciados a principios de septiembre en las zonas del Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Con el tripulante fallecido reportado este lunes, el número total de víctimas mortales registradas en este tipo de operativos contra presuntos barcos de tráfico de drogas asciende a 105 personas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado bajas entre el personal estadounidense involucrado en la maniobra.

Con información de ABC News

