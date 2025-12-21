EE.UU. persigue a un tercer petrolero por tráfico de crudo venezolano en el Caribe

Estados Unidos mantiene este domingo una “persecución activa” en el mar Caribe para interceptar un tercer buque petrolero vinculado al tráfico de crudo venezolano, apenas un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, operaba dentro de la llamada “flota fantasma” del régimen de Nicolás Maduro.

Un funcionario estadounidense confirmó a EFE que la Guardia Costera de EE.UU. participa en la operación en curso contra un navío sancionado que formaría parte de un esquema ilegal para evadir las sanciones internacionales impuestas a Venezuela.

La fuente precisó que el buque navega con “bandera falsa” y que existe una orden judicial de incautación, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre su localización exacta o el estado de la operación.

De acuerdo con reportes de medios como CNN y Axios, el buque perseguido sería el Bella 1, un petrolero con bandera panameña que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con Irán.

Según estas versiones, el navío habría sido detectado mientras se dirigía a cargar petróleo en aguas venezolanas, aunque por ahora se desconoce si transporta crudo o si ya fue interceptado.

Operaciones contra buques

La operación en curso se suma a otras dos acciones recientes ordenadas por la administración del presidente Donald Trump para frenar la exportación de petróleo venezolano.

Este sábado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la confiscación del buque Centuries, también con bandera panameña, al que la Casa Blanca describió como parte de la “flota fantasma venezolana” utilizada para traficar petróleo y financiar al régimen de Maduro.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo que el Centuries transportaba crudo de PDVSA, empresa estatal sancionada por Estados Unidos, pese a reportes que indicaban que el buque no figuraba formalmente en la lista negra estadounidense.

Washington aseguró que el tanquero utilizaba documentación y registro irregulares para operar.

Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia. El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el cargamento de petróleo que transportaba.

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por EE.UU., como parte de la presión directa contra Maduro, a quien Washington acusa de encabezar una red de narcotráfico.

Desde Caracas, el régimen calificó la operación como un “robo y secuestro” de un buque privado que transportaba crudo venezolano, y denunció lo que considera una escalada de agresiones por parte de Estados Unidos en medio del aumento de la presión internacional.

Con información de EFE.

