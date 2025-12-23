Alejandro Sanz y Candela Márquez terminan su romance

Alejandro Sanz y Candela Márquez decidieron dar por terminada su relación amorosa tras permanecer poco más de un año juntos.

Según versiones recogidas por fuentes cercanas a la revista ¡HOLA!, la ruptura no tendría que ver con la presencia de terceras personas, sino con las personalidades intensas de ambos, que en distintos momentos habrían generado fricciones frecuentes.

“Estaban locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales“, explicó una fuente.

La separación sería de fecha reciente, ya que el pasado 18 de diciembre ambos fueron vistos compartiendo la celebración del cumpleaños número 57 del intérprete. También acudieron juntos a una gala organizada por el Consulado Italiano en Madrid, ocasión en la que la pareja aparentaba atravesar una etapa de estabilidad. Sin embargo, no se trataría de una separación inédita, pues anteriormente ya habrían pasado por distanciamientos que terminaron en reconciliaciones, aunque en esta ocasión, por ahora, “se han dicho adiós”.

Si bien ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial sobre el fin del romance, algunos mensajes publicados en redes sociales no han pasado desapercibidos. Márquez, de 37 años, compartió versos de ‘La Perla’, tema de Rosalía que suele interpretarse como una dedicatoria a antiguas relaciones sentimentales. Más tarde, Sanz avivó los rumores con una frase que llamó la atención: “Yo no soy una perla, soy un océano“.

Posteriormente, la actriz comunicó que se había trasladado a Valencia, su ciudad de origen, para pasar las fiestas navideñas junto a sus seres queridos.

“Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia. No nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas porque la familia siempre va a estar ahí“, expresó durante una transmisión en vivo.

En ese mismo mensaje, Márquez se definió como una mujer alegre que se encuentra atravesando un periodo de reflexión y reconexión consigo misma.

“La verdad es que estoy muy feliz, pasando por un momento maravilloso de reencontrar a Candela, esa mujer risueña, divertida, sinvergüenza”, afirmó.

