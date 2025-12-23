Kevin Costner enfrenta una nueva demanda tras el rodaje de ‘Horizon 2’

El actor Kevin Costner recibió una nueva demanda relacionada con la producción de la segunda entrega de la saga ‘Horizon’.

La empresa Western Costume Leasing Company demandó a Costner y a los productores de ‘Horizon 2’ por incumplimiento de contrato. Esta empresa proporcionó el vestuario para ‘Horizon: An American Saga — Chapter 2′ y tras la demanda reclama más de 400.000 dólares en daños y honorarios.

De acuerdo con la demanda que se introdujo en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles el lunes 22 de diciembre, la compañía alega que la producción no realizó los pagos a tiempo por el vestuario a pesar de que Costner y los productores “acordaron pagar por el vestuario y devolverlo sin daños”.

La compañía Western Costume Leasing Company solicita una restitución de más de $200,000 dólares por “honorarios y costos asociados” y también solicita $200,000 dólares adicionales en honorarios de abogados.

‘Horizon 2’ se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2024 y luego se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara pero hasta el momento no se ha anunciado su proyección en salas de cine.

La saga enfrenta otro conflicto legal. En mayo de este año una doble de acción llamada Devyn LaBella demandó a Costner y a los productores de ‘Horizon 2’ por la grabación de una escena de violación en la película.

En su demanda LaBella alegó que tuvo que filmar una escena de violación “violenta, no escrita, no programada” en Utah el 2 de mayo de 2023. La mujer acusó a Costner y a los productores de la creación de un entorno laboral hostil y causar intencionalmente angustia emocional.

El abogado de Costner, Marty Singer, aseguró que la escena se explicó a la doble de riesgo y ella mostró su disposición de grabarla, algo que no ocurrió.

“Como doble de riesgo en ‘Horizon 2′, la escena en cuestión fue explicada a la Sra. LaBella y, después de que realizó el ensayo en personaje junto a otro actor, le dio su visto bueno a su supervisor, el coordinador de dobles, e indicó su disposición a filmar la escena, si era necesario (lo cual no fue así)”, dijo Singer.

Luego de desestimar la petición de la defensa de descartar la demanda, la juez también desestimó algunas acusaciones de LaBella. El fallo dejó intactas ocho demandas, entre ellas acoso sexual, discriminación por sexo, represalias e incumplimiento de contrato.

