Kevin Costner se sincera sobre su futuro en la actuación: “Ni siquiera pienso en retirarme”

El famoso actor Kevin Costner se sinceró sobre el futuro de su carrera y confesó que a sus 70 años planea continuar en la actuación por un largo tiempo más.

En una entrevista exclusiva con People el actor habló sobre su futuro y sus planes en la industria. “Ni siquiera pienso en retirarme. Simplemente pasaré al siguiente nivel que quiera mi mente y mi imaginación”, le dijo al mencionado medio de comunicación en la entrevista.

La estrella de ‘Yellowstone’ se considera un hombre con suerte gracias a su trabajo duro durante varias décadas de trayectoria. “Quiero pensar que he trabajado duro para conseguirlo todo, pero no todo el mundo puede decir lo mismo. Me he sentido muy afortunado en la vida y he disfrutado muchísimo”, reconoce

Costner tiene grandes éxitos en su carrera pero ante la pregunta de si todavía le falta algo por cumplir el actor asegura que no tiene “una lista de deseos” aunque reconoció que está atento a todo lo que le depare el futuro. “Pero ciertamente mis ojos y mi entusiasmo están muy abiertos y son muy grandes”.

Costner aseguró que constantemente piensa en qué puede hacer y cómo marcar la diferencia. “He disfrutado muchísimo de la vida, imaginando lo que puedo hacer, lo que puedo ser y lo que marca la diferencia. No solo para mí, sino para los demás. ¿Qué es lo que me satisface?. Repaso toda esa idea y te das cuenta de que ya era hora. Hay prisa por llegar a todos”, concluyó.

El dos veces ganador del Oscar por la película ‘Bailando con lobos’ en 1992 y protagonista del éxito de taquilla ‘Guardaespaldas’ con la fallecida cantante Whitney Houston en 1992, sigue trabajando en exitosas producciones. Protagonizó la serie western ‘Yellowstone’ y su última obra es Horizon: An American Saga (2024).

En medio de sus compromisos profesionales, el actor también es un padre dedicado de siete hijos fruto de tres relaciones diferentes. De su primera esposa, la actriz Cindy Silva, nacieron Annie, Lily y Joe. A ellos le sigue Liam, que tuvo durante su noviazgo con la periodista Bridget Rooney. Por último, de su matrimonio con Christine Baumgartner, llegaron al mundo Cayden, Hayes y Grace.

Sigue leyendo:

Nicholas Galitzine publica primer vistazo como He-Man en ‘Masters of the Universe’

Piden $20 millones de dólares por rancho que perteneció a John Huston

Jordana Brewster, actriz de ‘Fast & Furious’, compró un apartamento en Nueva York