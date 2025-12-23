Nevadas pre y post navideña este martes y viernes en Nueva York: pronóstico del clima

No habrá una “blanca Navidad” en Nueva York este 25 de diciembre como el año pasado, pero sí se esperan nevadas antes y después, este martes 23 y viernes 26.

Se emitieron avisos de clima invernal desde la noche del lunes hasta la tarde del martes para partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, incluyendo los condados Sullivan, Ulster, Orange, Putnam, Westchester, Rockland, Fairfield, Sussex, Passaic y Bergen.

Con el aire frío aún presente, es probable que se acumule nieve en muchas áreas antes de que cambie a lluvia. En NYC el pronóstico de acumulación es de una pulgada (2.5 centímetros), detalló CBS News. En otras zonas, como Valle superior del Hudson y extremo noroeste de Nueva Jersey, se espera mucha más nieve 2 a 4 pulgadas (5 a 10 centímetros). En las zonas costeras probablemente no habrá acumulación blanca.

Es probable que se produzcan retrasos en los viajes por tierra y aire, ya que esta pequeña tormenta coincide con el ajetreado período de viajes navideños. Después de que pase la tormenta se esperan condiciones despejadas y tranquilas para la Nochebuena y el Día de Navidad, con temperaturas máximas de alrededor de 40F (4 a 9C) ambos días.

Pero enseguida se pronostica una nevada más intensa para la noche del viernes al sábado, que podría afectar a toda la región triestatal. Los modelos muestran que la nieve comenzaría a caer a primera hora de la tarde del viernes y continuaría hasta la mañana del sábado, antes de disiparse alrededor de las 2 p.m. La cantidad de nieve que caerá dependerá de la zona, pero en este momento existe la posibilidad de que caigan 4 pulgadas (10 centímetros) de nieve en la ciudad de Nueva York y más al norte y al oeste.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

En 2024 la ciudad de Nueva York tuvo su primera “blanca navidad” en 15 años, gracias a una pulgada de nieve acumulada el 24 de diciembre. Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.