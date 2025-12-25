El “Gazillion Bubble Show: A Holiday Spectacular”, un show de burbujas con toque navideño

Hasta el 4 de enero, “Gazillion Bubble Show: A Holiday Spectacular” sigue presentando su edición especial navideña que transforma el teatro New World Stages en un universo invernal lleno de burbujas, luces, música y asombro.

Con años de trayectoria y millones de espectadores alrededor del mundo, el Gazillion Bubble Show ha sido celebrado por su capacidad de fascinar tanto a niños como a adultos. Ahora, esa experiencia se reinventa para las fiestas con una propuesta que celebra el encuentro familiar, la nostalgia y la magia de estar presentes.

Para Melody Yang, CEO del espectáculo y artista de burbujas, el momento de crear una versión navideña llegó de manera natural, especialmente desde su experiencia como madre.

“Los holidays significan muchísimo para mis hijos y para mi familia. No se trata solo de los regalos, sino del tiempo que pasamos juntos. Es el momento del año en el que todos queremos estar con las personas que amamos. Siempre habíamos querido hacer un Holiday Spectacular, pero nos preguntábamos cómo incorporar las burbujas. Mucha gente piensa que las burbujas son algo de verano, pero no lo son. En invierno también pueden crear experiencias increíbles”, explicó Yang.

Ese espíritu es el que define esta nueva edición. El espectáculo convierte el escenario en un paisaje de invierno donde millones de burbujas flotan como nieve, acompañadas de luces festivas, láseres y música de temporada. La experiencia comienza incluso antes de que se levante el telón.

“Hemos transformado completamente la entrada del teatro. Desde que entras, ya sientes la vibra navideña: copos de nieve, árboles blancos, decoraciones brillantes. Queríamos que el público se sumergiera en ese espíritu desde el primer momento”, contó Yang.

Aunque el show conserva algunos de los momentos más emblemáticos que el público ya conoce, esta versión incorpora nuevos elementos y un enfoque narrativo más marcado.

“Hemos añadido una historia, un segmento familiar en el que subimos a toda una familia al escenario, y un mensaje claro: las familias vienen en todas las formas y tamaños, pero lo que las une es el amor. No es solo un show para niños, también es para los padres”, dijo Yang.

Uno de los momentos más esperados es la creación de un muñeco de nieve hecho de burbujas, además del icónico final que llena todo el teatro con una tormenta de “burbujas de nieve”, envolviendo al público sin importar en qué asiento se encuentre.

Más allá del espectáculo visual, Yang subraya que el Gazillion Bubble Show es una experiencia que invita a desconectarse de las pantallas y a vivir el presente.

“Para mí, lo más importante es que la gente esté ahí, en el momento. Que dejen el teléfono, que vivan la experiencia juntos. Es un show en vivo. No es screen time. Es crear un recuerdo, aunque sea por una hora”, afirmó la CEO.

Ese enfoque cobra aún más sentido en una ciudad como Nueva York, donde el ritmo acelerado suele marcar la vida cotidiana.

“Los niños se fascinan con cosas tan simples como una burbuja, y cuando ves esa fascinación, te das cuenta de que la vida es mucho más interesante de lo que creemos. Como adultos, a veces nos volvemos insensibles. Los niños te devuelven esa mirada pura”, reflexionó.

El legado familiar es otro de los pilares del espectáculo. La historia del Gazillion Bubble Show comenzó con el padre de Melody, quien creció en condiciones muy humildes y aprendió de forma autodidacta artes circenses, magia y, eventualmente, el arte de las burbujas.

“Mi papá experimentó con detergentes, glicerina y distintas fórmulas hasta crear una solución única. Después construyó todo un show alrededor de eso. Somos una familia creando un show familiar”, relató Yang.

Hoy, esa herencia se traduce en 19 récords Guinness y en una producción que ha recorrido el mundo.

“Las burbujas no tienen edad ni nacionalidad. No importa de dónde vengas. Todos conectamos con ellas porque nos llevan a la infancia, a la primera vez que vimos una burbuja y nos quedamos maravillados”, aseguró Yang.

En detalle

Qué: Gazillion Bubble Show: A Holiday Spectacular

Cuándo: hasta el 4 de enero

Dónde: New World Stages -340 W. 50th Street

Boletos: https://gazillionbubbleshow.com/