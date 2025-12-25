Seguro Social: Los beneficiarios que recibirán $5,000 en enero

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que, a partir de enero, un grupo reducido de jubilados en Estados Unidos comenzará a recibir pagos mensuales superiores a los 5,000 dólares, una cifra que representa el máximo permitido por el sistema.

Aunque el monto genera gran expectativa, la SSA aclaró que se trata de una situación puntual, reservada para quienes cumplieron con requisitos muy específicos durante su vida laboral.



¿Cómo funcionan los pagos del Seguro Social en EE.UU.?

El Seguro Social es un programa federal financiado por los aportes que realizan trabajadores y empleadores durante la vida laboral. El monto que recibe cada jubilado depende principalmente de tres factores:

Edad en la que se solicita la jubilación

Historial de ingresos

Años de aportes al sistema

La SSA calcula el beneficio mensual tomando como referencia los 35 años de mayores ingresos del trabajador, ajustados por inflación.



¿Quiénes acceden a los pagos de hasta 5,181 dólares?

Los beneficiarios que reciben hasta 5,181 dólares mensuales son aquellos que postergaron su jubilación hasta los 70 años, la edad máxima reconocida por el Seguro Social.

Al retrasar el retiro más allá de la edad plena de jubilación, los trabajadores acumulan créditos por jubilación tardía, lo que incrementa su beneficio mensual de forma significativa.



La importancia de los ingresos altos y constantes

Además de jubilarse a los 70 años, este grupo de beneficiarios tuvo salarios elevados y estables durante décadas, lo que permitió maximizar el cálculo final del Seguro Social.

Quienes ganaron cerca o por encima del límite máximo imponible durante gran parte de su carrera laboral son los que tienen más posibilidades de alcanzar los pagos más altos.



Un beneficio exclusivo para pocos jubilados

La SSA destacó que solo un porcentaje muy pequeño del total de beneficiarios recibe montos superiores a los 5,000 dólares mensuales.

La mayoría de los jubilados percibe pagos considerablemente más bajos, ya que el sistema está diseñado para ofrecer un ingreso base y no un salario completo de reemplazo.



¿Por qué el aumento se refleja en enero?

El monto comienza a verse reflejado desde enero, cuando el Seguro Social aplica los ajustes anuales y se consolidan los créditos acumulados por jubilación tardía.

A partir de ese mes, los beneficiarios reciben el pago completo que corresponde según su edad de retiro y su historial de aportes al sistema.

