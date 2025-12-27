¿El próximo as de Queens? Mets inician negociaciones directas con Framber Valdez

El mercado invernal de las Grandes Ligas empieza a tomar un color “azul y naranja” muy definido. De acuerdo con información revelada por el periodista Jon Heyman del New York Post, los Mets de Nueva York no solo tienen interés en Framber Valdez, sino que ya han dado el paso inicial al sentarse a negociar con el serpentinero dominicano.

Valdez, considerado uno de los agentes libres más consistentes del pitcheo abridor, encajaría perfectamente en la agresiva estrategia de inversión liderada por el propietario Steve Cohen y el presidente de operaciones David Stearns.

Un 2025 de garantía en Houston

El interés de los Mets nace del sólido rendimiento que Valdez mantuvo durante su última campaña con los Houston Astros. En 2025, el zurdo dominicano demostró una vez más su durabilidad al registrar 31 aperturas, acumulando 192 entradas de labor.

Sus números finales incluyeron una efectividad de 3.66, consolidándose como un lanzador capaz de devorar episodios y liderar un staff en momentos de alta presión. Su capacidad para generar rodados y su experiencia en postemporada son los atributos que más han seducido a la oficina de Queens.

Framber Valdez podría jugar con los New York Mets la próxima temporada . Crédito: Ashley Landis | AP

El precio de un “As” para los Mets

A sus 31 años, Framber Valdez se encuentra en el punto ideal de su carrera para firmar el contrato más importante de su vida profesional. Las proyecciones indican que el dominicano está buscando un acuerdo que le garantice estabilidad por la próxima media década.

Los términos que se manejan en las conversaciones preliminares apuntan a un pacto de cinco años y una cifra cercana a los $190 millones, lo que situaría su salario anual entre los más elevados para lanzadores abridores en la historia de la franquicia.

La incorporación de Valdez no solo fortalecería la rotación de los Mets, sino que enviaría un mensaje claro al resto de la División Este de la Liga Nacional sobre las intenciones del equipo de competir por la Serie Mundial en 2026. Con la salida de varios contratos pesados, los Mets cuentan con la flexibilidad financiera necesaria para absorber una firma de este calibre sin comprometer su margen de maniobra futuro.