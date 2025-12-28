Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 28 de diciembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 18 grados Fahrenheit (-8ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 98 durante la primera mitad del día y del 64 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 24.23 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:17 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:27 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 28 grados Fahrenheit (-2ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 12 (-11 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 65% por la mañana, 4% por la tarde y 65% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima