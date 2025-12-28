China lanza maniobras militares alrededor de Taiwán como “seria advertencia”

En medio de un nuevo repunte de tensiones en el Estrecho de Taiwán y tras el refuerzo del apoyo militar de Estados Unidos a Taipéi, el Ejército de China confirmó este lunes el lanzamiento de una operación militar de gran escala alrededor de la isla, que calificó como una acción destinada a “proteger la soberanía nacional y la integridad territorial”.

En un comunicado difundido por el Comando del Teatro Oriental de Operaciones, las Fuerzas Armadas chinas señalaron que los ejercicios, denominados “Misión Justicia-2025”, incluyen la participación de unidades del ejército, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes.

El objetivo principal, precisaron, es realizar “patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo”, así como ensayar “la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional”.

Según el mando militar, las maniobras comenzaron este lunes y se desarrollan en varias áreas que rodean a Taiwán, incluyendo el estrecho y espacios marítimos y aéreos situados al norte, este, sureste y suroeste de la isla.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) indicó que el despliegue tiene como finalidad “poner a prueba la capacidad de combate conjunto del teatro de operaciones”.

Las autoridades castrenses chinas calificaron el ejercicio como una acción “legítima y necesaria” para “proteger la soberanía nacional y la integridad territorial”.

En ese sentido, reiteraron que se trata de una respuesta directa a lo que describen como “fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla” y a las “fuerzas de interferencia externa”.

Tensiones en aumento

La nueva operación se produce en un momento de elevada fricción entre China y Estados Unidos por la cuestión taiwanesa.

En las últimas semanas, Washington ha aprobado medidas para reforzar la cooperación en materia de seguridad con Taipéi y ha avanzado en nuevos trámites para la venta de armamento a la isla, decisiones a las que Pekín respondió con sanciones contra empresas estadounidenses del sector de Defensa.

El contexto regional también se ha tensado por el deterioro de las relaciones entre China y Japón.

A principios de diciembre, el director de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen, advirtió que no era “improbable” que el EPL llevara a cabo maniobras de gran envergadura alrededor de la isla antes de finalizar el año, recordando que el Ejército chino realiza de forma habitual ejercicios en noviembre y diciembre para evaluar su preparación operativa.

Esas advertencias se produjeron después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón.

Pekín reaccionó entonces calificando esas declaraciones de “grave injerencia” en sus asuntos internos y presentó protestas diplomáticas formales.

Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949 bajo el nombre de República de China y cuenta con fuerzas armadas y un sistema político, económico y social distintos a los de la República Popular China.

No obstante, Pekín sostiene que la isla es una “parte inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”.

Con información de EFE.