Publican adelanto de ¿Quién Caerá Kids?, show en el que Alaïa debutará como conductora con Adamari López

Alaïa Costa López debutará como conductora en un proyecto muy especial junto a su madre Adamari López, ya que la acompañará a su madre en el programa ¿Quién Caerá Kids?, que transmitirá Unimás a partir del 26 de enero.

Este fin de semana publicaron un adelanto del show de entretenimiento en el que el público se debe medir a una serie de preguntas de cultura general y quien no responda cae por una plataforma.

En el video que publicaron, le hicieron una pregunta a Adamari López y su hija le advirtió que si no sabía la respuesta se caería y ella se quedaba como conductora. “¿Caer o no caer? Esa es la cuestión. Ahora el turno es para nosotros con temas de nuestra edad”.

Luego de esto, la presentadora boricua cayó de la plataforma e invitaron al público a que disfrutara del show a partir del 26 de enero.

Debido a la popularidad que tiene Adamari López, el público reaccionó con cientos de mensajes. Algunos de los que le dejaron fueron: “Alaïa tiene el acento de su padre y super talentosa y súper talentosa como la madre también”, “Wow, qué bien lo hace”, “Qué linda, es una estrella”.

Otros mensajes que dejaron fueron: “Se ve una niña súper inteligente y bien talentosa. Yo me siento orgullosa y no es mi hija”, “Me encanta este tipo de shows , ya no se ven muchos programas así para los niños y familias”.

Este formato, próximo a estrenarse, promete cautivar a la audiencia, debido a la simpatía de madre e hija, quienes ahora comparten juntas en la pantalla de televisión.