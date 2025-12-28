Tyler Perry enfrenta nueva demanda por presunto acoso sexual

El actor y director Tyler Perry vuelve a estar envuelto en una fuerte polémica tras una acusación por agresión sexual presentada por un intérprete que participó en la película ‘Boo! A Madea Halloween’. El denunciante, identificado como Mario Rodríguez, sostiene que Perry lo sometió a distintos episodios de abuso a lo largo de varios años, los cuales habrían ocurrido en la residencia del director en la ciudad de Los Ángeles.

Según consta en la demanda presentada por Rodríguez ante un tribunal del estado de California, el actor describe diversas situaciones en las que asegura haber sido acosado o agredido sexualmente. Entre ellas, menciona un hecho ocurrido en 2018, cuando el cineasta supuestamente “agarró su parte íntima”, así como otro episodio en el que afirma que Perry “lo abrazó con fuerza”. El denunciante afirma además que estos hechos le provocaron un profundo sufrimiento emocional. En la acción judicial, Rodríguez no solo apunta contra Perry, sino también contra Lionsgate, la empresa distribuidora de la cinta.

En uno de los pasajes del escrito judicial, Rodríguez relata que en 2014, luego de participar de un casting para dicha película, Perry lo invitó a su vivienda con el argumento de que se realizaría una fiesta. Una vez allí, el director lo condujo a una sala de microcine privada para ver una película, momento en el que habría comenzado a “frotarle la parte interna del muslo”. El actor explica que se levantó de inmediato con la intención de ir al baño, y que entonces Perry le habría dicho: “Si tan solo te quedaras, cuidaría de ti por el resto de tu vida y no tendrías que preocuparte por nada”.

La demanda también indica que en 2016, durante el rodaje de la película, Perry habría vuelto a intentar un acercamiento sexual hacia Rodríguez, conducta que, según el denunciante, se repitió nuevamente en 2018.

“El señor Perry emitía sonidos de índole sexual y le pedía que “se quede”, a medida que presionaba su cuerpo contra el del señor Rodríguez, y le agarraba sus partes privadas”, señala el documento judicial.

Rodríguez reclama una indemnización de $77 millones de dólares. Su abogado, Jonathan Delshad, es el mismo que también representa a Derek Dixon, quien interpuso la primera denuncia por agresión sexual contra Perry, presentada a mediados de 2025.

Ante esta nueva acusación, Alex Spiro, abogado defensor de Tyler Perry, respondió mediante un comunicado en el que afirmó: “Luego de haber fracasado en otra causa contra el señor Perry, el mismo abogado presenta ahora una nueva demanda que data de hace más de una década, y que también será un intento fallido por conseguir dinero”.

Cabe recordar que en el pasado mes de junio se conoció otra demanda contra Perry, iniciada por un actor que formó parte de la serie dramática ‘The Oval’, creada por el propio director. En aquella ocasión, el Derek Dixon presentó una acción judicial ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que acusó a Perry de utilizar su influencia en la industria para abusar sexualmente de él y acosarlo en reiteradas oportunidades, exigiendo una compensación no menor a los $260 millones de dólares por daños y perjuicios.

