Columna de María Marín: La huella emocional que tus hijos heredan

El otro día alguien muy cercano, con la voz entrecortada, me confesó: “María, no sé qué hacer con mi hija, come demasiado y por ser tan gordita se siente menos que sus amiguitas”.

Sus palabras, me tocaron profundamente, pues en mi adolescencia yo también estaba “rechonchita” y me sentía acomplejada. Rápidamente, caí en cuenta que su hija tenía problemas de autoestima ¡y con tan sólo seis años de edad!

Es fundamental que los niños posean una excelente autoestima y como madre o padre tú eres responsable de esto. Si un niño aprende el valor del amor propio se convertirá en un adulto saludable emocionalmente. He aquí unos consejos de cómo desarrollar una excelente autoestima en tus hijos:

“ Ojo” con lo que dices, ellos oyen todo : Creerán todo, aun cuando se trate de un chiste. Si dices: ¡Mi gorda! o ¡Qué bruto eres!, ten por seguro que pensará que son así.

: Creerán todo, aun cuando se trate de un chiste. Si dices: ¡Mi gorda! o ¡Qué bruto eres!, ten por seguro que pensará que son así. Abrazos y besos: Todos los días dile cuánto lo quieres, además de dedicarle tiempo; hacer las tareas no es suficiente ; corran bicicleta o vean su programa juntos.

Todos los días dile cuánto lo quieres, además de dedicarle tiempo; hacer las tareas ; corran bicicleta o vean su programa juntos. Explícales qué deben hacer en lugar de decirles “NO” esto fortalece su autoestima. En vez de decirle: “no grites”, mejor dile: “baja la voz”. En lugar de decirle: “no tires la puerta”, mejor explícale: “cierra la puerta con cuidado”.

esto fortalece su autoestima. En vez de decirle: “no grites”, mejor dile: “baja la voz”. En lugar de decirle: “no tires la puerta”, mejor explícale: “cierra la puerta con cuidado”. Hazle sentir que es muy importante: los niños pueden hacer tareas como recoger sus juguetes y echar la ropa sucia en el canasto. Los niños que ayudan a sus padres se sienten importantes y a la vez súper apreciados.

los niños pueden hacer tareas como recoger sus juguetes y echar la ropa sucia en el canasto. Los niños que ayudan a sus padres se sienten importantes y a la vez súper apreciados. No digas nada negativo de ti mismo: Si escuchan a una mamá que se queja todo el día, o si ven a unos papás que comen todo y no hacen ejercicios eso es lo que van a imitar.

Por eso, si queremos que nuestros hijos se sientan seguros, valiosos y capaces, debemos empezar por nosotros mismos. La autoestima no se enseña con palabras, se transmite con el ejemplo. Antes de preocuparnos por las inseguridades de nuestros hijos, hagámonos una pregunta honesta: ¿cómo está nuestra propia autoestima?

Para más motivación visiten:

www.mariamarin.com

Facebook: Maria Marin

X: @maria_marin

Instagram: @mariamarinmotivation

Tik Tok: mariamarinmotivation

YouTube: Maria Marin