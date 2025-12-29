Trump confirma destrucción de una instalación de fabricación de droga dentro de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre una reciente operación militar dirigida contra una infraestructura logística en territorio venezolano durante una entrevista en el programa radial “Cats & Cosby” de la cadena WABC de Nueva York, en el marco de un incremento en las acciones militares en la región.

Durante su intervención, el mandatario destacó las operaciones destinadas a combatir el tráfico de drogas y mencionó específicamente una incursión ocurrida recientemente. Según el presidente, las fuerzas estadounidenses atacaron una sede utilizada para el despacho de embarcaciones.

“Acabamos de desmantelar, no sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o instalación adonde envían, ya saben, de dónde vienen los barcos”, dijo el mandatario.

Trump añadió detalles sobre la temporalidad y el impacto del despliegue al afirmar que el desmantelamiento ocurrió “hace dos noches”, y que esto representó para el régimen venezolano “un golpe muy duro”

Incertidumbre sobre el alcance del ataque

Hasta el momento, no se han proporcionado datos específicos sobre la ubicación exacta de la planta, el método utilizado para el ataque o el número de víctimas y daños materiales. Ante las consultas de la prensa, tanto el Pentágono como el Comando Sur de EE. UU. han redirigido las solicitudes de información hacia la Casa Blanca.

De confirmarse los hechos, este evento representaría la primera incursión terrestre conocida de tropas estadounidenses en Venezuela desde que se intensificó la campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Presiones en aumento sobre Maduro y su cúpula

Desde inicios de septiembre, el ejército de Estados Unidos ha ejecutado ataques contra al menos 28 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 105 fallecidos.

Estas acciones se suman a las autorizaciones previas otorgadas a la CIA para realizar operaciones encubiertas y al despliegue de fuerzas de operaciones especiales en contra del Cártel de los Soles, comandado principalmente por Nicolás Maduro, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Padrino López.

Adicionalmente, la administración mantiene un bloqueo sobre petroleros sancionados. De momento, se reporta la incautación de dos buques frente a las costas venezolanas como parte de la estrategia para restringir los recursos económicos del país sudamericano.

Con información de The Hill