No descuide su salud y seguridad en esta Nochevieja

Llegó la Nochevieja, la víspera del inicio de un nuevo año, con muchas expectativas.

Tomando en cuenta que también hoy es un día que los neoyorquinos celebran, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York divulgó varios consejos para festejar y protegerse al mismo tiempo.

La comisionada (i) de Salud municipal Dra. Michelle Morse, dijo en un comunicado enviado a este rotativo que todos los neoyorquinos merecen alegría y salud este año.

“¡Y estamos aquí para ayudarles a conseguirlo!”, indicó. “”Desde evitar enfermedades hasta practicar el sexo seguro o recibir apoyo para la salud mental, lo tenemos todo cubierto. Nuestro trabajo es asegurar que todos los neoyorquinos puedan llevar una vida saludable, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o dónde vivan”.

El Departamento de Salud aconseja:

1. Evite a los enfermos. Evite el COVID-19, la gripe y el VSR vacunándose y tomando medidas preventivas adicionales, como usar una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca al toser y estornudar. Para encontrar un centro de vacunación, visite el NYC Health Map (https://a816-health.nyc.gov/NYCHealthMap/ServiceCategory). Puede vacunarse contra el COVID-19 y la gripe al mismo tiempo. Si se siente enfermo, ¡quédese en casa!

2. Consumo del alcohol moderado. Decida con antelación cuánto piensa consumir y cómo piensa volver a casa de forma segura, si va a viajar. Cene primero y disfrute de aperitivos durante la noche. Tómese su tiempo y beba bebidas sin alcohol para mantenerse hidratado. Consulte si los medicamentos que está tomando pueden aumentar los efectos del alcohol en su organismo. Utilice un conductor designado, el transporte público o un taxi.

3. Tenga sexo seguro. Si el sexo está entre sus planes esta Nochevieja,elija estrategias sexuales más seguras que le funcionen, como condones, PrEP y PEP de emergencia para prevenir el VIH, y doxy-PEP para prevenir ciertas infecciones de transmisión sexual. Las clínicas de salud sexual del Departamento de Salud ofrecen servicios de VIH e ITS a bajo costo o sin costo alguno a cualquier persona mayor de 12 años, independientemente de su estado migratorio. Para obtener más información, visite nyc.gov/sexualhealth.

4. ¿Planea consumir drogas? Evite consumirlas solo. Cree un plan de seguridad contra sobredosis con alguien que sepa que va a consumir y que pueda llamar al 911 en caso de sobredosis o emergencia. Si va a consumir solo, llame a la línea directa “Never Use Alone” (Nunca consuma solo) al 1-877-696-1996 antes de consumir para que alguien pueda supervisar su seguridad por teléfono. Comience con una pequeña cantidad y espere a ver cómo se siente antes de consumir más.

5. Evite mezclar drogas o mezclar drogas y alcohol. Consumir diferentes drogas juntas, incluido el alcohol, aumenta el riesgo de sobredosis.

6. Lleve consigo naloxona. Este medicamento que salva vidas puede revertir una sobredosis de opioides. Si consume drogas, deje la naloxona en un lugar donde otras personas puedan encontrarla. La naloxona está disponible sin costo alguno en programas comunitarios y se puede comprar sin receta en farmacias. Si es testigo de una sobredosis, llame al 911 inmediatamente.

7. ¿Busca tratamiento para problemas de consumo de alcohol o drogas? Encuentre un proveedor visitando el NYC HealthMap, el Panel de disponibilidad de tratamientos de la Oficina de Servicios y Apoyo para Adicciones del Estado de Nueva York (https://webapps.oasas.ny.gov/providerDirectory/index.cfm/), el localizador de tratamientos de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (https://findtreatment.gov/), o llamando al 988.

8. Busque apoyo para su salud mental. Si usted o un ser querido se encuentra en una situación de crisis o busca recursos de salud mental, comuníquese con la línea de ayuda 988. Se ofrece ayuda gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de su estado migratorio o de seguro de salud, en más de 200 idiomas, por teléfono, mensaje de texto o chat en línea en nyc.gov/988.

9. ¿Ha tomado la decisión de dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco? El tratamiento para dejar de fumar puede duplicar sus posibilidades de éxito. Obtenga ayuda hoy mismo, visite https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-nyc-quits.page.

10. Deje los fuegos artificiales en manos de los expertos. El año pasado, se registraron 45 visitas a la sala de emergencias relacionadas con fuegos artificiales en la ciudad de Nueva York, en comparación con un promedio anual de 33 entre 2017 y 2023. En la ciudad de Nueva York, todos los fuegos artificiales son ilegales.