Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 31 de diciembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 31 de diciembre. El valor de los premios en efectivo suma un pozo de $2,200,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 31 de diciembre

Los números ganadores son: 03 09 11 13 15 19 21 28 29 31 37 39 43 44 48 68 69 73 74 78

Números ganadores de Numbers del miércoles 31 de diciembre

Combinación mediodía: 04 01 09

Combinación noche: 01 01 06

Números ganadores de Win 4 del miércoles 31 de diciembre

Combinación mediodía: 02 03 02 08

Combinación noche: 03 07 09 06

Números ganadores de Take 5 del miércoles 31 de diciembre

Combinación mediodía: 13 17 18 27 34

Combinación noche: 02 12 20 26 32

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 31 de diciembre

Los números ganadores son: 07 10 21 35 49

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunas estrategias que pueden aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es importante investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números de la lotería.

Tras esto, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda planear un presupuesto y no despegarse. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas económicos.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería