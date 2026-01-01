Tragedia de Año Nuevo: 40 muertos y 115 heridos en incendio en bar en Suiza

Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas en el incendio de un bar en Suiza en las celebraciones de Año Nuevo, según informó la policía en una conferencia de prensa.

Sesenta personas reciben atención médica en el hospital de Sion, mientras que otras reciben tratamiento en otros lugares. Un número significativo se encuentra en estado crítico.

“Varias decenas de personas se presumen muertas”, afirmó a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos “están siendo tratados”, agregó. Según informó el Ministerio de Exteriores italiano, la Policía suiza cifra en unas cuarenta las víctimas mortales este jueves (01.01.2026) del incendio durante una fiesta de Nochevieja en la ciudad turística de Crans Montana.

Añadió que no se cree que el incendio haya sido provocado. Las víctimas no pudieron ser identificadas de inmediato debido a la gravedad de sus quemaduras, añadió el Ministerio italiano.

Autoridades confirmaron decenas de muertos y heridos en bar en Suiza. Crédito: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT | EFE

Descartada hipótesis de atentado terrorista

La Policía Cantonal de Valais excluyó la hipótesis de un atentado como causa del incendio, que se produjo después de una explosión de origen todavía desconocido. “En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero”, declaró Gisler a la agencia EFE.

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”. La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

Con información de EFE y Deutsche Welle