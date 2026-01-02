7 jóvenes quemados en fiesta de año nuevo en hogar en NJ

Siete amigos menores de edad sufrieron quemaduras en una celebración de Año Nuevo cuando se produjo un incendio repentino en una hoguera al aire libre en el patio de una casa en el condado Ocean de Nueva Jersey.

Las autoridades de Berkeley Township recibieron una llamada alrededor de las 10 p.m. del 31 de diciembre sobre un incendio con varias víctimas con quemaduras en una residencia en North Trenton Av. “El personal de emergencia descubrió que siete menores habían sufrido quemaduras a causa de un incendio repentino que se produjo en una hoguera al aire libre”, declaró el fiscal del condado Ocean, Bradley D. Billhimer, en un comunicado el jueves 1 de enero.

Dos de las víctimas fueron trasladadas al Community Medical Center en Toms River, donde recibieron tratamiento y fueron dadas de alta. Otro herido fue llevado por sus padres al Jersey Shore University Medical Center en Neptune Township. Las cuatro víctimas restantes fueron entregadas a sus padres y rechazaron la atención médica, dijo el fiscal Billhimer.

La fiscalía, el jefe de bomberos del condado, la oficina del alguacil y la policía local están investigando el incidente, acotó NJ.com. Las edades de las víctimas no fueron especificadas.

En el verano de 2025 un niño de 11 años perdió varios dedos durante un accidente mientras jugaba con fuegos artificiales en una calle de Brooklyn, informó la Policía de Nueva York.

Técnicamente los dispositivos que producen chispas o llamas de colores son legales en el estado Nueva York, pero en NYC todos los fuegos artificiales para consumo privado, incluidas las bengalas, están prohibidos para evitar riesgos de incendios y disputas que a veces se tornan violentas y hasta mortales. Aún así, las explosiones pirotécnicas son constantes en fechas como el 4 de julio, incluso a la vista de los bomberos (FDNY) y policías (NYPD).