Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 2 de enero de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 2 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 2 de enero

Los números ganadores son: 07 11 17 24 25 28 34 35 42 45 47 48 52 56 58 59 62 67 70 74

Números ganadores de Numbers del viernes 2 de enero

Combinación mediodía: 09 09 08

Combinación noche: 02 05 06

Números ganadores de Win 4 del viernes 2 de enero

Combinación mediodía: 03 06 03 00

Combinación noche: 08 00 04 09

Números ganadores de Take 5 del viernes 2 de enero

Combinación mediodía: 10 11 18 22 28

Combinación noche: 07 15 17 18 26

Números ganadores de Cash4Life del viernes 2 de enero

Los números ganadores son: 24 27 37 44 45

Consejos para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas formas de conseguir mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es importante investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números que vas a jugar.

En segundo lugar, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja establecer un presupuesto y no despegarse. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

