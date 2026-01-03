“Criminal ataque”, “viva la Libertad”; reacciones en América Latina a la ofensiva de EE.UU. en Venezuela y la detención de Maduro

Gobiernos de América Latina han comenzado a reaccionar sobre los reportes de explosiones en Venezuela que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una “agresión militar” de EE.UU. este sábado 3 de enero.

Horas después de escucharse detonaciones en Caracas y otras regiones, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en Truth Social que su país realizó un ataque “a gran escala” en Venezuela y añadió que el presidente Nicolás Maduro y su esposa han sido detenidos y sacados del país.

Los gobiernos de Colombia, estado fronterizo con Venezuela, y de Cuba, aliado político de Caracas en la región, fueron los primeros en pronunciarse tras los reportes de las explosiones y antes de la información de la detención del presidente venezolano.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, dijo en X el presidente colombiano Gustavo Petro.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, continuó el mandatario colombiano.

Petro anunció que su gobierno ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció los hechos y demandó “urgente” una reacción de la comunidad internacional contra lo que considera un “criminal ataque” de EE.UU. a Venezuela.

“Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, añadió Díaz-Canel.

En el otro espectro ideológico se ubicó el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Trump y crítico de Maduro:

El mandatario reaccionó a la información sobre la captura del venezolano escribiendo en la red social X: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

https://twitter.com/DiazCanelB/status/2007359344829141372

Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile, condenó las acciones militares de Estados Unidos en el país y llamó a buscar una salida pacífica.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, sostuvo el mandatario chileno.

“Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”, agregó.

En la misma línea se manifestó el gobierno de México.

Citando el Artículo 2 de la carta de Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Luis JAIMES / AFP via Getty Images: Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

