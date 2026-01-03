Inflación en Nueva York: 2026 llega con aumentos de precios en buses, Subway, peajes, LIRR, Metro-North y Citi Bike

2006 llega con aumentos en las tarifas del transporte público, peajes para conductores y uso de Citi Bike en Nueva York, la ciudad más cara de EE.UU.

La Junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) aprobó sus incrementos el 30 de septiembre de 2025. Los nuevos precios entrarán en vigor este domingo 4 de enero. Los detalles oficiales pueden consultarse aquí.

En concreto, estas son las nuevas tarifas en NYC:

-El viaje en el Metro, los autobuses locales y Access-A-Ride aumentará de $2.90 a $3 dólares. La tarifa reducida subirá de $1.45 a $1.50.

-La tarifa básica del autobús exprés aumenta de $7 a $7.25. La reducida de $3.50 a $3.60.

-El billete de viaje sencillo pasa de $3.25 a $3.50.

-La tarifa para una nueva tarjeta OMNY aumenta a $2.

-Límite de tarifa permanente de 7 días: se añadirá un límite de precio automático para viajes ilimitados a la red de autobuses exprés. Los pasajeros nunca pagarán más de $67 por viajes ilimitados en autobús exprés, bus local y Metro en una semana. El límite de tarifa móvil de 7 días para viajes ilimitados se convertirá en permanente. Los pasajeros sólo tendrán que pagar 12 viajes en un período de 7 días con la misma tarjeta, y todos los traslados adicionales serán gratuitos. Ningún pasajero pagará más de $35 por semana. A los pasajeros con tarifa reducida no se les cobrará más de $17.50 dólares a la semana, resumió PIX11 News.

Desde el 1 de enero la tarjetas de créditos, teléfonos inteligentes y OMNY son las opciones para pagar en el Metro y los buses MTA; y aunque la icónica MetroCard sigue vigente ya no podrá recargarse una vez que se agote el saldo.

Cambios en LIRR y Metro-North:

-Los billetes mensuales y semanales aumentan hasta 4.5% en ambas líneas ferroviarias.

Todos los demás suben hasta 8%.

-Peak City Ticket aumenta de $7 a $7.25 dólares; Off-Peak CityTicket de $5 a $5.25. Esto incluye los billetes de Far Rockaway.

-Todos los billetes de ida en las zonas de la ciudad tendrán los mismos precios que CityTicket.

-No habrá aumentos en ninguna de las líneas al oeste del río Hudson.

-El recargo por los billetes comprados en persona a bordo subirá $2 dólares. También habrá un recargo por la compra o activación a bordo mediante la aplicación TrainTime.

Long Island Rail Road (LIRR) es el sistema de transporte suburbano más grande del país, trasladando a aproximadamente 250,000 viajeros cada día laborable en 947 trenes entre 126 estaciones.

Peajes:

Todas las tarifas de peaje subirán 7.5%. Esto incluye los pagos con E-ZPass y Tolls by Mail. Los programas de descuento para los residentes de Queens, El Bronx y Staten Island seguirán vigentes. Más información sobre los reembolsos para residentes aquí.

Citi Bike sube por 5to año consecutivo

Las Citi Bike se han vuelto muy comunes en Nueva York. Crédito: Javier Otazu | EFE

Citi Bike aumentará sus precios en enero por quinto año consecutivo, alegando la continua expansión del programa de bicicletas compartidas y el impacto de los aranceles recientes.

A partir del 5 de enero las tarifas de las bicicletas eléctricas y las tarifas por exceso de tiempo de uso de las bicicletas tradicionales para los miembros anuales aumentarán a 27 centavos de dólar por minuto en la ciudad de Nueva York y a 23 centavos en Nueva Jersey, anunció la empres operada por Lyft.

El nuevo límite de tarifa para los miembros anuales será de $5.40 dólares para viajes en bicicleta eléctrica de hasta 45 minutos con origen o destino en Manhattan. Para los no miembros las tarifas de las bicicletas eléctricas y las tarifas por exceso de tiempo de uso de las tradicionales en la ciudad de Nueva York aumentarán a 41 centavos de dólar por minuto. En Nueva Jersey subirán a 35 centavos por minuto.

El 28 de enero las membresías anuales subirán a $239 dólares, un incremento de aproximadamente $20, equivalente a 9%. Citi Bike indicó que la expansión de su red en los cinco distritos, así como los “aranceles inesperados” de 2025 han resultado en mayores costos operativos, destacó Gothamist. “Este ajuste refleja nuestra continua inversión en la expansión de Citi Bike a barrios desatendidos y en el mantenimiento del sistema de bicicletas compartidas más grande de Norteamérica, sin subsidios de los contribuyentes”, declaró Patrick Knoth, gerente general de Citi Bike, en un comunicado.

El servicio anunció que está agregando 250 estaciones en El Bronx, Queens y Brooklyn. Según Citi Bike, los miembros seguirán sin pagar por desbloqueo para comenzar sus viajes. Estas tarifas son de aproximadamente $5 dólares para los no miembros.

Para los miembros con tarifa reducida las mensualidades seguirán costando $5 dólares al mes, pero las tarifas de las bicicletas eléctricas subirán a 14 centavos de dólares por minuto. Las tarifas por exceso de tiempo de uso de las bicicletas tradicionales aumentarán a 27 centavos por minuto para estos clientes. Más detalles sobre los nuevos precios de Citi Bike están disponibles aquí.

Los defensores de la seguridad vial reaccionaron en contra a la noticia del aumento solicitando financiación pública para el programa. “Los neoyorquinos merecen un sistema de bicicletas compartidas confiable, amplio y asequible para que todos los neoyorquinos, independientemente de su situación económica o lugar de residencia, tengan acceso a esta importante opción de transporte”, declaró Ben Furnas, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Transportation Alternatives en un comunicado.