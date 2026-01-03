Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 3 de enero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 3 de enero. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $2,300,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 3 de enero

Los números ganadores son: 07 09 20 22 26 29 30 33 38 41 46 47 50 53 56 57 59 66 68 71

Números ganadores de Numbers del sábado 3 de enero

Combinación mediodía: 02 04 03

Combinación noche: 06 07 09

Números ganadores de Win 4 del sábado 3 de enero

Combinación mediodía: 04 05 04 00

Combinación noche: 01 02 07 09

Números ganadores de Take 5 del sábado 3 de enero

Combinación mediodía: 11 12 17 29 33

Combinación noche: 04 06 18 21 27

Números ganadores de Cash4Life del sábado 3 de enero

Los números ganadores son: 03 09 24 35 59

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más comunes es elegir números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, el uso de estrategias y la toma de decisiones informadas pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

