¿Masticar laurel? El truco ancestral para desinflamar tu abdomen y bajar el azúcar

El Laurus nobilis, o laurel, como se le conoce popularmente, es una planta medicinal de la que se han usado los extractos etanólicos o las hojas para tratar algunas afecciones. La evidencia científica indica que se han estudios in vitro en animales para medir su actividad antioxidante, antiinflamatoria, antidiabética o anticancerígena.

Aunque no hay estudios que evalúen “masticar una hoja de laurel entera cada día” como intervención específica, sí existen investigaciones sobre los beneficios de los extractos, cápsulas o infusiones; mientras tanto, el doctor Bruno Román defiende los beneficios de la planta asociados a masticarlas diariamente.

Beneficios de masticar hojas de laurel

Masticar una hoja de laurel puede aportar beneficios sorprendentes para la salud, tales como: alivio de la inflamación, dolores, combate de bacterias y mejora de procesos digestivos.

El doctor Roman afirma que masticar estas hojas puede aliviar dolores de cabeza, gracias al eugenol presente en la planta de laurel actúa como un analgésico natural.

Esto significa que ayuda a mitigar el dolor, especialmente las cefaleas. Masticar una pequeña hoja de laurel ante el primer signo de molestia puede ayudarte a aliviar los síntomas antes de que el dolor se intensifique.

Además, estudios respaldan las propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, debido a su contenido de cineol y eugenol, estas hojas ayudan a combatir infecciones bucales y a reducir la proliferación de bacterias en la boca. También, tiene efectos antiinflamatorios, ideales para reducir la inflamación en las encías.

Otro de los beneficios de esta planta medicinal es que mejora de la digestión. Masticar una hoja de laurel puede optimizar tu proceso digestivo.

Al revisar estudios científicos publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina se revelan hallazgos prometedores sobre el uso del laurel en la salud:

Efecto antidiabético y metabólico: En modelos animales con diabetes inducida , se ha observado que el extracto de hoja de laurel reduce la glucemia y mejora significativamente los parámetros hepáticos y renales . Por otro lado, estudios en humanos indican que el consumo de 1 a 3 g/día de laurel favorece el descenso del colesterol total y el LDL (colesterol malo) tras un periodo de 20 a 30 días.

En modelos animales con , se ha observado que el reduce la y mejora significativamente los . Por otro lado, estudios en humanos indican que el consumo de favorece el (colesterol malo) tras un periodo de 20 a 30 días. Actividad antioxidante y anticancerígena in vitro: Los extractos etanólicos de laurel han demostrado una fuerte citotoxicidad selectiva frente a líneas celulares de cáncer de colon, ovario, cabeza y cuello. Es importante destacar que estos extractos mantienen una relativa seguridad en los fibroblastos normales, lo que sugiere un potencial terapéutico específico.

