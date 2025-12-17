Caldo depurativo nocturno: la solución efectiva para combatir los excesos y la hinchazón

El caldo depurativo es una preparación fácil y rápida que se convierte en un aliado estratégico para mejorar la digestión, reducir la hinchazón, generar sensación de saciedad y ayudar a combatir los efectos de los excesos alimentarios. Especialmente durante las fiestas y vacaciones, esta receta se potencia al ser acompañada de prácticas nutricionales sencillas y efectivas.

En la temporada navideña, donde las reuniones y cenas abundan, los excesos suelen estar a la orden del día. Sin embargo, retomar el control es más sencillo de lo que imaginas adoptando recomendaciones de expertos, como el consumo de un caldo depurativo por quince días consecutivos. La nutricionista Amil López sugiere esta práctica para combatir la pesadez abdominal, la hinchazón y la retención de líquidos.

López aconseja tomar el caldo antes de cenar para promover la hidratación, inducir la saciedad y ayudar al organismo a eliminar toxinas gracias a su efecto positivo en el riñón, la vesícula y el hígado. Según explica la experta a la revista Telva, esta rutina de depuración orgánica es altamente efectiva si se realiza dos veces al año durante dos semanas seguidas.

Dentro de las tendencias actuales, el caldo de huesos se ha posicionado como una de las preparaciones más buscadas en Google durante este 2025. Se trata de una elaboración densa que extrae el colágeno de los huesos, funcionando como una base nutritiva para otras recetas o caldos más ligeros.

¿Por qué el caldo combate la hinchazón y la pesadez?

ecupera tu bienestar con el poder del caldo de huesos y vegetales: el aliado perfecto para un abdomen plano y una nutrición saludable. Crédito: paulista | Shutterstock

Consumir caldo antes de la cena reduce el apetito y facilita que los alimentos más grasos o voluminosos se desplacen con fluidez por el tracto digestivo, disminuyendo los gases y la distensión. Al ser una fuente rica en líquidos y minerales provenientes de los vegetales, ayuda a mantener el equilibrio de fluidos, aliviando la pesadez en personas que han consumido comidas con alto contenido de sal.

Además, cuando se utiliza el caldo de huesos, sus altos niveles de colágeno y gelatina fortalecen la barrera intestinal y reducen la inflamación. Esto se traduce en un alivio significativo para quienes padecen de colon irritable o inflamación de bajo grado.

Receta del caldo depurativo

La preparación es sumamente sencilla. Solo necesitas:

3 cebollas medianas

2 zanahorias

1 puerro

1 o 2 ramas de apio

½ nabo

1 hoja de laurel

2 litros de agua

Preparación: Lave, desinfecte y corte las verduras. Coloque todos los ingredientes en una olla y deje hervir durante una hora. Retire del fuego, cuele y disfrute. Si buscas un aporte extra de nutrición, puedes añadir una base de caldo de huesos.

Es fundamental recordar que este hábito es efectivo siempre que se integre en un estilo de vida saludable. La experta Amil López recomienda complementar con estas cinco claves: comer despacio para evitar la ingesta de aire, reducir los alimentos ultraprocesados, limitar los azúcares, evitar mezclar demasiadas féculas en una misma comida y aumentar el consumo de fibra y vitamina C.

