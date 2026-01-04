Chicago: el tiempo para hoy domingo 4 de enero

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 4 de enero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 28ºF (-2ºC) de máxima y 28ºF (-2ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25 durante la primera parte del día y del 25 a lo largo de la noche. Luego, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:33 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 4% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.