Evangeline Lilly revela que tiene daño cerebral tras sufrir una fuerte caída

La actriz Evangeline Lilly dio a conocer que padece daño cerebral, consecuencia de un accidente ocurrido en mayo durante unas vacaciones en Hawái, cuando sufrió una pérdida momentánea de conciencia y cayó de cara contra las rocas de la playa.

“El veredicto ya está… Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe sólo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir las deficiencias. Gracias a todos por preguntar siempre, por preocuparse siempre y por sus oraciones continuas”, escribió la actriz en sus redes sociales.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, amplió detalles sobre su estado de salud: “Casi cada área de mi cerebro está funcionando a una capacidad limitada, así que tengo daño cerebral debido a la lesión cerebral traumática y posiblemente a otros factores involucrados”.

La actriz canadiense, de 46 años, explicó que a lo largo de 2026 deberá continuar realizándose evaluaciones médicas para identificar un posible tratamiento, algo que, admitió, no la entusiasma, ya que siente que esforzarse y trabajar duro constantemente es una dinámica habitual en su vida.

“Mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, agregó

Luego del accidente en Hawái, señaló que comenzó a notar un deterioro en sus capacidades cognitivas, situación que encendió las alertas y la llevó a guardar reposo, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

“Creo que estas fueron las vacaciones de Navidad más tranquilas y relajantes que he tenido desde que tuve hijos, hace 14 años. Eso es bueno”, explicó.

Actualmente, Evangeline Lilly no tiene nuevos proyectos actorales en agenda, e incluso antes del incidente, ya había reducido su ritmo de trabajo en el cine y la televisión.

Sigue leyendo: