Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 4 de enero de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 4 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 4 de enero

Los números ganadores son: 01 04 11 12 13 17 18 22 26 27 31 35 46 49 51 63 65 66 67 79

Números ganadores de Numbers del domingo 4 de enero

Combinación mediodía: 07 09 03

Combinación noche: 04 08 09

Números ganadores de Win 4 del domingo 4 de enero

Combinación mediodía: 08 04 00 04

Combinación noche: 06 07 03 01

Números ganadores de Take 5 del domingo 4 de enero

Combinación mediodía: 06 17 19 28 31

Combinación noche: 04 10 18 27 39

Números ganadores de Cash4Life del domingo 4 de enero

Los números ganadores son: 03 34 45 51 60

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay varios trucos para mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es importante hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

Tras esto, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda contar con un presupuesto y no despegarse. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades financieras.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería