Aunque cada estado y ciudad puede tener celebraciones adicionales, los feriados federales se aplican en todo Estados Unidos y marcan el funcionamiento de oficinas públicas, bancos y servicios administrativos. Conocer los días festivos federales en NYC para 2026 te permitirá planificar vacaciones, trámites oficiales o días libres. Te decimos cuáles son esos días.

No todas las festividades son consideradas a nivel federal y aquellas que sí lo son no siempre son tomadas en cuenta por establecimientos privados. Crédito: Shutterstock

¿Qué son los días festivos federales en Estados Unidos?

Los días festivos federales son fechas establecidas por el gobierno de Estados Unidos en las que cierran la mayoría de las oficinas federales. En ciudades como Nueva York, estos días también suelen afectar el funcionamiento de tribunales, escuelas públicas, bancos y algunos servicios locales. En ese sentido, deben considerarse al momento de hacer trámites para evitar cualquier inconveniente o pérdida de tiempo.

No todos los empleadores privados están obligados a conceder el día libre cuando se trata de un feriado federal, pero muchos lo hacen o pagan horas extra si se trabaja. Los días festivos federales para 2026 se describen los siguientes:

Día de Martin Luther King Jr.: lunes 19 de enero de 2026

Durante este feriado se honra al líder del movimiento por los derechos civiles. Como este año se celebrará un lunes, habrá un fin de semana largo que afectará el funcionamiento habitual en escuelas públicas, oficinas federales y estatales en Nueva York.

Día de los Presidentes: lunes 16 de febrero de 2026

Oficialmente conocido como el Día de Washington, es un feriado federal que conmemora a los presidentes de Estados Unidos. En NYC, los servicios públicos no esenciales permanecen cerrados y muchas instituciones educativas suspenden actividades durante su celebración.

Día de los Caídos (Memorial Day): lunes 25 de mayo de 2026

Este feriado honra a los miembros de las fuerzas armadas fallecidos en servicio. Marca de forma no oficial el inicio del verano en Estados Unidos. En Nueva York, es común que haya desfiles y eventos conmemorativos.

Juneteenth: viernes 19 de junio de 2026

Juneteenth es uno de los feriados federales más recientes y conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. En NYC, las oficinas federales cierran y cada vez más instituciones y empresas reconocen esta fecha.

Día de la Independencia: viernes 3 de julio de 2026 (observado)

El 4 de julio de 2026 cae sábado, por lo que el feriado federal se celebrará el viernes 3 de julio. En Nueva York, esto implica cierre de oficinas y un fin de semana largo, con fuegos artificiales y eventos públicos a los cuales suelen asistir una gran cantidad de personas.

Día del Trabajo: lunes 7 de septiembre de 2026

El Labor Day reconoce a los trabajadores y marca el cierre no oficial del verano. En NYC, muchas escuelas inician el ciclo escolar poco después y la ciudad experimenta cambios en horarios y servicios a los cuales debes estar atento si quieres evitar inconvenientes

Día de Colón: lunes 12 de octubre de 2026

Este feriado federal será celebrado en Nueva York, especialmente por su relevancia histórica para comunidades italoamericanas. Oficinas federales y estatales permanecen cerradas para conmemorar esta festividad.

Día de los Veteranos: miércoles 11 de noviembre de 2026

El Veterans Day honra a quienes han servido en las fuerzas armadas. En NYC se realizan actos oficiales y ceremonias, mientras las oficinas federales suspenden actividades para honrar a quienes han participado en la defensa del país.

Día de Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre de 2026

Thanksgiving es uno de los feriados más importantes del país. En Nueva York se celebra el tradicional desfile y muchas empresas cierran jueves y viernes. En los hogares, las personas suelen mantener la tradición de la cena con familiares y amigos. Por lo tanto, la víspera a este día suele estar caracterizada por una intensa actividad comercial.

Navidad: viernes 25 de diciembre de 2026

La Navidad es el último feriado federal del año. En NYC, los servicios públicos se reducen y el comercio opera con horarios especiales. Después de este día, el siguiente feriado federal será 1 de enero del 2027, en el cual se celebra la llegada de un nuevo año.

Muchas son las festividades que se celebran en New York, pero no todas forman parte de la agenda federal. Crédito: Alexandra Adele | Shutterstock

¿Por qué es importante conocer los feriados federales?

Conocer los días festivos federales en NYC para 2026 permite planificar trámites, citas oficiales, viajes y jornadas laborales. Para la comunidad hispana, esta información es clave para evitar contratiempos y organizar mejor el tiempo familiar y laboral a lo largo del año.

