Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 5 de enero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 5 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 5 de enero

Los números ganadores son: 01 04 06 10 18 22 25 30 39 40 43 49 50 53 63 68 70 71 72 77

Números ganadores de Numbers del lunes 5 de enero

Combinación mediodía: 00 08 00

Combinación noche: 07 03 05

Números ganadores de Win 4 del lunes 5 de enero

Combinación mediodía: 08 03 06 03

Combinación noche: 08 02 02 03

Números ganadores de Take 5 del lunes 5 de enero

Combinación mediodía: 12 13 15 25 33

Combinación noche: 05 14 18 24 39

Números ganadores de Cash4Life del lunes 5 de enero

Los números ganadores son: 01 15 50 55 57

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunas estrategias que pueden mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al elegir los números que vas a jugar.

Seguidamente, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial planear un presupuesto y apegarse a él. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría provocar dificultades económicas.

Estrategias para elegir tus números de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas tácticas que pueden facilitar este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es utilizar la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados antes (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, siempre que tengas más de 18 años (el lugar de residencia no importa).

