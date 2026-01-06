Caso Epstein: hay dos millones de documentos “sensibles” en etapas de revisión

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) confirmó el lunes el despliegue de un operativo para procesar más de 2 millones de documentos “potencialmente sensibles” vinculados a Jeffrey Epstein, una acción responde al cumplimiento de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

En tal sentido, el gobierno anunció que en las próximas semanas cerca de 400 fiscales federales de Washington D.C., Nueva York y Florida dedicarán gran parte de su jornada laboral a estas tareas. El equipo incluye abogados de las divisiones Criminal y de Seguridad Nacional, confirmó ABC News.

Asimismo, se sumó el apoyo de más de 100 analistas del FBI especializados en el manejo de materiales sensibles, algo explicado por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva Yorik, Jay Clayton, en una carta al juez Paul Engelmayer.

“Muchos de los abogados del Departamento dedicados a esta revisión tienen experiencia en asuntos relacionados con la privacidad de las víctimas, lo cual es necesario dada la naturaleza de los materiales y los tipos de documentos que requieren una redacción cuidadosa”, declaró Engelmayer.

Decenas de miles de registros

A pesar de que el DOJ habilitó una “Biblioteca Epstein” con 12,285 documentos, la cifra total de registros bajo análisis es significativamente mayor. ABC News recibió el reporte sobre la existencia de hasta 5 millones de páginas de registros.

El departamento detalló identificar recientemente 1 millón de registros del FBI, de los cuales una “parte significativa” podrían ser duplicados de archivos ya obtenidos, pero que aún requieren un proceso técnico de depuración.

Protección de la privacidad de las víctimas

La urgencia del proceso generó docenas” de solicitudes por parte de presuntas víctimas y sus representantes para aumentar las tachaduras y protecciones en los archivos ya publicados. Ante esto, el DOJ confirmó que ajustará sus protocolos de edición.

“El Departamento mantiene su compromiso de brindar la mayor protección posible a los intereses de privacidad de las víctimas y sus familiares”, afirmó Clayton.

A pesar del esfuerzo logístico, la autoridad no ha fijado una fecha final para concluir la revisión de los millones de archivos pendientes, superando ya el plazo límite establecido por el Congreso el pasado 19 de diciembre.

