Trump dice que el caso Epstein es una “caza de brujas” y critica al Departamento de Justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó este viernes la revisión y publicación de documentos vinculados al caso del financiero Jeffrey Epstein, a la que calificó como una “caza de brujas”, y cuestionó que el Departamento de Justicia esté dedicando recursos a este asunto.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que las autoridades federales se encuentran revisando cerca de 1 millón de nuevas páginas relacionadas con Epstein y sostuvo que el Departamento de Justicia está siendo “forzado a dedicar todo su tiempo a este engaño impulsado por los demócratas”.

“El Departamento de Justicia debería decir basta y trabajar en temas como el fraude electoral”, escribió el mandatario, quien aseguró que fueron figuras del Partido Demócrata, y no republicanos, quienes mantuvieron vínculos con Epstein.

“Publiquen todos los nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país”, añadió.

Las declaraciones ocurrieron después de que el Departamento de Justicia informara esta semana que recibió del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de 1 millón de documentos adicionales presuntamente relacionados con Epstein, los cuales están siendo revisados antes de su publicación.

Una ley aprobada por el Congreso en noviembre obligaba a la administración Trump a publicar el pasado 19 de diciembre toda la documentación no clasificada del caso Epstein, quien murió por suicidio en una cárcel federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Sin embargo, ese día solo se difundió una parte de los archivos y se alegó que el volumen de información requería más tiempo de revisión. La publicación parcial generó críticas tanto de legisladores demócratas como de víctimas del caso.

Entre los documentos difundidos inicialmente figuraban fotografías del expresidente Bill Clinton junto a Epstein. En una nueva tanda de archivos divulgados el lunes, el nombre de Trump aparece en varias ocasiones, incluyendo referencias a supuestos viajes en el avión privado de Epstein.

No obstante, los documentos no aportan pruebas de que el mandatario haya participado en los delitos sexuales del financiero. Trump mantuvo una relación social con Epstein hasta 2004, años antes de que este fuera procesado por delitos relacionados con la explotación sexual de menores.

Inicialmente, el presidente mostró reservas sobre la publicación de los archivos, pero terminó firmando la ley tras constatar el amplio respaldo que tuvo en el Congreso.

