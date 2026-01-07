“Venganza cruel” de Trump: gobernadora de Nueva York ante congelación de fondos al cuidado infantil en 5 estados

“Trump amenaza con congelar $10 mil millones de dólares en fondos para el cuidado infantil en estados demócratas, con el fin de dificultar y encarecer la vida de los niños y sus familias. Es una medida vengativa. Es cruel. Y la combatiremos con todas nuestras fuerzas”.

Así reaccionó ayer en Twitter/X la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ante el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de congelar más de $10 mil millones de dólares en fondos federales para el cuidado infantil y la asistencia familiar destinados a California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, alegando preocupaciones por fraude y uso indebido de los fondos.

“En los cinco estados que se verán afectados, miles de niños siguen sin seguro médico. Las tasas actuales de niños sin seguro son las siguientes: Colorado 6.3%; Minnesota 3.8%; Illinois 3.4%; California 3% y Nueva York 2.5%”, alertó un comunicado de Voto Latino, “organización de defensa cívica dedicada a educar y empoderar a la próxima generación de votantes latinos, trabajando para construir una democracia más inclusiva y representativa”.

“Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha amenazado con recortes de financiación federal a organizaciones y estados por diversos motivos, que van desde supuestos fraudes en programas en estados gobernados por demócratas hasta iniciativas de diversidad y protestas universitarias propalestinas contra la ofensiva de Israel, aliado de Estados Unidos, en Gaza”, comentó Reuters. “Defensores de los derechos humanos afirman que la administración Trump está utilizando las investigaciones de fraude como excusa para atacar a los inmigrantes y a sus opositores políticos en general”.

Ayer el HHS anunció que había notificado a los cinco estados que la congelación de fondos afectaba al “Child Care and Development Fund” (CCDF, Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil) valorado en $2,400 millones de dólares, al programa de “Temporary Assistance for Needy Families” (TANF, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas por un valor de $7,350 millones, y a “Social Services Block Grant” (SSGB, Subvención Global para Servicios Sociales) de 869 millones. En un comunicado, el departamento indicó que el acceso de los estados a estos fondos se restringiría a la espera de una revisión posterior.

Según la Administración para Niños y Familias (ACF) de la agencia, los cinco estados deben presentar justificaciones y documentación antes de que se liberen los pagos, como parte de la reciente ampliación del sistema “Defend the Spend” del HHS a todos los pagos de la ACF a nivel nacional, indicó CNN.

Los demócratas condenaron la medida. “Nuestros hijos no deberían ser peones políticos en una disputa que Donald Trump parece tener con los gobernadores de los estados demócratas”, declaró la gobernadora Hochul. Su homólogo de Illinois, JB Pritzker, también calificó la medida de “incorrecta y cruel”. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que desde que asumió el cargo él ha impedido fraudes por un valor superior a los $125 mil millones de dólares.

En las últimas semanas la administración Trump ha señalado específicamente a Minnesota, alegando que los inmigrantes están cometiendo fraudes generalizados en el sistema de bienestar social y en los programas de servicios sociales.